Investigan Obras Reportadas como Terminadas que Siguen Pendientes en Ciudad Victoria

Autoridades declararon que en recorridos hechos por colonias de Ciudad Victoria, Tamaulipas, han encontrado calles que oficialmente figuran como pavimentadas, pero que son de terracería.

El regidor, Óscar Narváez declaró que se trata de situaciones heredadas de administraciones anteriores que, aunque no busca responsabilizar a nadie en especial, considera necesario investigar qué ocurrió con esos proyectos y por qué no se terminaron.

Consideró que estos casos requieren seguimiento para que las calles sean incorporadas a futuros programas de obras públicas. Agregó que la pavimentación será una de las prioridades en el Presupuesto de Egresos 2027, pues reconoció que todavía existe mucho rezago en sectores de la periferia de la ciudad.

Reconoció que la capital todavía enfrenta un importante rezago en pavimentación y que será necesario gestionar mayores recursos para atender las demandas ciudadanas, además de revisar las obras que fueron reportadas como terminadas, pero que siguen pendientes en las colonias.

