Sociedad

Investigan Obras Reportadas como Terminadas que Siguen Pendientes en Ciudad Victoria

El regidor, Óscar Narváez reconoció que la capital todavía enfrenta un importante rezago en pavimentación

Investigan Obras Reportadas como Terminadas que Siguen Pendientes en Ciudad VictoriaInvestigan Obras Reportadas como Terminadas que Siguen Pendientes en Ciudad Victoria. Foto: N+

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Calles reportadas como pavimentadas siguen pendientes en Ciudad Victoria.

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