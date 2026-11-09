Seguridad

Fiscalía de Tamaulipas Investiga si Alcalde de Río Bravo Escapó o Cómo Fue Liberado

El fiscal Jesús Eduardo Govea Orozco explicó que, de acuerdo con los primeros testimonios, los hechos habrían ocurrido en SLP

Fiscalía de Tamaulipas Investiga si Alcalde de Río Bravo Escapó o Cómo Fue LiberadoLas autoridades del Estado Iniciaron las Investigaciones sobre cómo ocurrieron los hechos. Foto: Miguel Ángel Almaraz

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El alcalde de Río Bravo, Miguel Ángel Almaraz, fue secuestrado en un viaje a Real de Catorce. La Fiscalía de Tamaulipas busca esclarecer cómo logró su liberación.

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