Fiscalía de Tamaulipas Investiga si Alcalde de Río Bravo Escapó o Cómo Fue Liberado

La privación ilegal de la libertad del alcalde de Río Bravo, Miguel Ángel Almaraz Maldonado, durante un viaje a Real de Catorce, San Luis Potosí, continúa bajo investigación de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas.

El fiscal general, Jesús Eduardo Govea Orozco, explicó que, de acuerdo con los primeros testimonios de la esposa del alcalde, los hechos ocurrieron cuando se dirigían a Real de Catorce. Posteriormente, los presuntos captores los habrían trasladado al estado de Zacatecas.

“Los hechos habrían ocurrido en un tramo de San Luis Potosí y, a raíz de esta circunstancia, los captores los habrían internado en el estado de Zacatecas”, señaló.

Sobre la versión de que el alcalde habría caminado alrededor de 80 kilómetros antes de ser localizado, Govea Orozco indicó que todavía no se ha esclarecido cómo consiguió su libertad, ya que Almaraz Maldonado aún no ha rendido una declaración formal ante las autoridades.

El fiscal agregó que el alcalde llegó a su domicilio apenas la noche anterior, luego de un traslado seguro coordinado entre autoridades de distintas entidades y dependencias federales.

La investigación comenzó en San Luis Potosí y continúa mediante la colaboración de las fiscalías de esa entidad, Zacatecas y Tamaulipas.

Respecto a los responsables, el funcionario señaló que todavía no se ha identificado plenamente al grupo que habría participado en la privación de la libertad, por lo que consideró prematuro atribuir el hecho a una organización criminal.

“Es difícil en este momento precisar qué grupo de la delincuencia organizada lo habría efectuado, o si fueron personas dedicadas a delinquir que no necesariamente correspondan a estos grupos”, puntualizó.

Primeros reportes emitidos por la SSPC de San Luis Potosí durante la mañana del domingo indicaban que Miguel Ángel Almaraz, alcalde de la ciudad fronteriza de Río Bravo en Tamaulipas, fue privado de la libertad en Zacatecas. El edil iba con más personas, quienes fueron posteriormente liberadas.

Los hechos ocurrieron sobre la carretera San Tiburcio–Vanegas cuando presuntamente se dirigían al pueblo mágico de Real de Catorce.

Por su parte, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, reveló que el rescate fue resultado del trabajo coordinado entre las dependencias federales y el intercambio de información y la coordinación operativa con las autoridades de las cuatro entidades.

El Gobierno de Tamaulipas también agradeció el trabajo conjunto del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México y autoridades estatales.

Asimismo, el Alcalde volvió a sus actividades cotidianas este lunes, dejando en claro que existen lamentables recuerdos, pero que tiene que continuar trabajando, asegurando que así le ayuda a distraerse y no estar pensando en lo mismo todo el tiempo, pues le afectaría más.