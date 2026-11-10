Taxis Chocan y Tres Personas Quedan Lesionadas, Entre Ellos una Menor en Tuxpan

Tres personas, entre ellas una niña de 11 años, resultaron lesionadas tras un choque entre dos taxis registrado en el municipio de Tuxpan, en la zona norte del estado.

El accidente ocurrió la noche de este lunes sobre el libramiento Adolfo López Mateos, a la altura del fraccionamiento Lomas de Maratea. Los taxis involucrados llevan los números económico 1507 y 1085.

Las víctimas, de 63, 32 y 11 años, recibieron atención prehospitalaria por paramédicos y posteriormente fueron trasladadas a un hospital particular.

De acuerdo con el reporte, uno de los taxistas habría intentado realizar una vuelta en ‘U’ sin las debidas precauciones, provocando el impacto. Ambas unidades fueron retiradas y puestas a disposición de las autoridades de tránsito.

La circulación se vio afectada mientras se atendían a los lesionados y durante el retiro de los vehículos al corralón.