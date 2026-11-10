Accidentes

Taxis Chocan y Tres Personas Quedan Lesionadas, Entre Ellos una Menor en Tuxpan

Las víctimas recibieron atención prehospitalaria por paramédicos y posteriormente fueron trasladadas a un hospital particular

Tres lesionadas tras choque entre taxis en tuxpan; una es menor de edad.Tres lesionadas tras choque entre taxis en tuxpan; una es menor de edad. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Impactante choque entre taxis en Tuxpan deja tres lesionados, incluyendo una niña de 11 años. El accidente ocurrió en el libramiento Adolfo López Mateos.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+