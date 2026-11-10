Desaparecidos

Localizan con Vida a Hombre Buscado Hace Más de Cinco Años en Tijuana, BC

Alexis 'N' fue localizado mientras deambulaba desorientado por la colonia Nueva Tijuana

Localizan con Vida a Hombre Buscado Hace Más de Cinco Años en Tijuana, BCLocalizan con Vida a Hombre Buscado Hace Más de Cinco Años en Tijuana, BC | Foto: SSPCM

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