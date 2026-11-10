Localizan con Vida a Hombre Buscado Hace Más de Cinco Años en Tijuana, BC

Un hombre con reporte de persona extraviada fue localizado por elementos de la policía municipal en la colonia Nueva Tijuana.

De acuerdo con el comunicado, los agentes se encontraban realizando un recorrido preventivo cuando observaron a un hombre que deambulaba desorientado por la zona. Al abordarlo se identificó como Alexis 'N', de 34 años de edad.

Tras verificar sus datos, los oficiales advirtieron que sus características coincidían con las de una persona reportada como desaparecida desde hace cinco años.

Los oficiales comprobaron la información y establecieron comunicación con sus familiares, quienes de trasladaron al lugar para reencontrarse con él.

De igual manera, los agentes solicitaron la intervención de la Célula de Búsqueda de la SSPCM, para darle continuidad al caso.

APG