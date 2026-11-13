Migración

‘Dios Nos Tiene que Dar Fuerza’: Caravana Migrante en México Mantiene Esperanza de Llegar a EUA

Luego de caminar 46 kilómetros en 10 horas durante la noche, el grupo de centroamericanos dice que seguirá a pesar de la advertencia de Trump

‘Dios Nos Tiene que Dar Fuerza’: Caravana Migrante en México Mantiene Esperanza de Llegar a EUALa nueva caravana migrante "Dios con Nosotros" continúa su recorrido por territorio mexicano y avanza por el estado de Chiapas el 12 de noviembre 2026. Foto: Cuartoscuro

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