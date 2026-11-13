‘Dios Nos Tiene que Dar Fuerza’: Caravana Migrante en México Mantiene Esperanza de Llegar a EUA

Los más de mil 500 migrantes centroamericanos de la nueva caravana recorrieron 46 kilómetros desde Tapachula, y cansados llegaron al municipio de Huixtla, Chiapas, después de dejar Huehuetán, sin perder la esperanza de entrar a Estados Unidos con la idea: ‘Dios nos tiene que dar fuerza’.

El contingente caminó 10 horas y descansa en la explanada del domo del barrio Guadalupe. Juan Antonio Ortega Miranda, junto con Alfredo Farías son dos migrante de Honduras y relataron que no tienen trabajo por eso decidieron venirse sus familias para probar suerte en la Unión Americana.

A pesar de la advertencia de Estados Unidos, sobre que la frontera seguirá cerrada el grupo de centroamericanos dice que seguirá a pesar de la incertidumbre, el miedo y el cansancio, así lo expresó Crisanto Antonio Villanueva, migrante de Honduras.

“Nosotros queremos llegar a Estados Unidos, esa es la intención que llevamos de llegar a Estados Unidos y primeramente Dios nos tiene que dar fuerzas para seguir en la marcha y que se abran esas puertas”.

Integrantes de la nueva caravana migrante compartieron con N+ la esperanza que tienen con el histórico triunfo de los Demócratas en las elecciones intermedias en Estados Unidos y los pueda beneficiar.

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Dilmer Salvador López, otro migrante de Honduras asegura que su misión es pasar al otro lado y no quedarse en México y consideró “eso no nos detiene vamos a seguir luchando".

En las últimas horas el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió al gobierno de México detener el avance de las caravanas y advirtió que subirá los aranceles.

Ante este señalamiento las autoridades dicen que muchos de estos migrantes no llegarán a Estados Unidos y permanecerán en México, para Donald Molinares Escobar, director municipal de Derechos Humanos explicó la probabilidad de que este grupo se quede en tres destinos como Veracruz, Ciudad de México y Monterrey, para esperar una oportunidad de pasar al otro lado.

A este caso se suma lo expresado por la presidenta Claudia Sheinbaum que ha destacado el trato que se les da a las caravanas de migrantes.

"Desde que llegó el presidente Trump al gobierno no ha llegado ninguna caravana migrante a la frontera norte. Informamos a la gente que va en la caravana que es muy difícil pasar a Estados Unidos, si alguien se quiere quedar en México bajo ciertas condiciones en determinado lugar lo puede hacer, pero la gran mayoría regresan a sus países de origen".

Esta nueva caravana trata de recuperar fuerza, bañarse en el río o lavar ropa mientras dirige hacia Escuintla, a unos 32 kilómetros de Huixtla.

El panorama no es alentador, este jueves 12 de noviembre Tom Homan, encargado de la política fronteriza de la Casa Blanca, declaró a la cadena estadounidense Fox News que si los integrantes de la caravana migrante que avanzan por territorio mexicano llegan a la frontera estadounidense serán detenidos y deportados a un tercer país.

Llamó al gobierno mexicano "a asumir su responsabilidad" y desplegar tropas militares en ambas fronteras para frenar el avance de este grupo, cuyos últimos integrantes avanzan por territorio chiapaneco.

Con información de N+ y Juan Álvarez

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