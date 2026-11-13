Pronóstico del tiempo

Registran Caída de Aguanieve en el Cerro El Potosí, en Galeana, Nuevo León

Las bajas temperaturas provocaron la presencia de aguanieve en una de las zonas montañosas de Nuevo León.

Cae Agua Nieve en Galeana, Nuevo LeónCae Agua Nieve en Galeana, Nuevo León. Foto: PC NL

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El Cerro El Potosí en Galeana registra aguanieve con temperaturas de cero grados. Protección Civil recomienda precaución al transitar por la zona montañosa.

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