Registran Caída de Aguanieve en el Cerro El Potosí, en Galeana, Nuevo León

Las bajas temperaturas provocaron la presencia de aguanieve en una de las zonas montañosas de Nuevo León, donde el termómetro descendió hasta los cero grados centígrados durante la mañana de este jueves.

La caída de aguanieve se registró durante la mañana en el Cerro El Potosí, ubicado en el municipio de Galeana, al sur de Nuevo León.

De acuerdo con el reporte de Protección Civil de Nuevo León, las condiciones climáticas en esta zona montañosa favorecieron la presencia de este fenómeno, mientras que la temperatura alcanzó los cero grados centígrados.

A través de sus redes sociales, la corporación compartió imágenes del sitio, donde se pudo observar la caída de agua nieve en las partes altas del cerro.

Ante estas condiciones, las autoridades recomendaron a los automovilistas que transitan por la zona conducir con extrema precaución, debido a los posibles riesgos que representan las bajas temperaturas y las condiciones del camino.

El Cerro El Potosí es uno de los puntos de mayor altitud de Nuevo León, por lo que durante la temporada de frío suele registrar temperaturas considerablemente más bajas que las del área metropolitana de Monterrey.

Protección Civil mantiene el llamado a la población para mantenerse informada sobre las condiciones meteorológicas y tomar precauciones al realizar traslados hacia las zonas montañosas del estado.

La presencia de aguanieve ocurre en medio del descenso de temperaturas que afecta a distintas regiones de Nuevo León durante esta temporada.