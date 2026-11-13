Economía

Presupuesto de Egresos 2027: ¿En Qué se Va a Gastar el Dinero Público?

La aprobación del Presupuesto de Egresos es la decisión más importante que se toma cada año, aquí te decimos qué destino tendrán los más de 10 billones de pesos

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