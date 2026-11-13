Presupuesto de Egresos 2027: ¿En Qué se Va a Gastar el Dinero Público?

El jueves por la madrugada, la Cámara de Diputados aprobó en lo particular el Presupuesto de Egresos para 2027: 10 billones 636 mil millones de pesos. Esta es la decisión más importante que se toma cada año, ¿en qué se va a gastar el dinero público?

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Más de dos tercios del presupuesto ya está comprometido, incluso antes de que los diputados puedan discutirlo. Lo más grande son las pensiones de quienes cotizaron al IMSS o trabajaron para el gobierno: 1 billón 841 mil millones de pesos. Seguido por los intereses de la deuda.

Lo que se envía a estados y municipios en conjunto por participaciones y aportaciones suman 2 billones 684 mil millones.

Los diputados no pueden mover estas cuatro cuentas sin cambiar la ley.

Y a esto se le suman los programas sociales.

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La pensión de adultos mayores que ya está en la Constitución, recibirá 543 mil millones. En total los programas sociales prioritarios del gobierno recibirán 1 billón 25 mil millones de pesos el próximo año.

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¿Y qué institución se llevará más? Por mucho el IMSS: 1 billón 803 mil millones, principalmente para pensiones y servicios médicos de sus derechohabientes. Seguido por la Secretaría de Bienestar que reparte pensiones y becas, la SEP.

Después el ISSSTE y dos empresas estatales: PEMEX y CFE con 1 billón 51 mil millones en conjunto, esto es sin contar lo que pagan de intereses de su deuda.

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Viendo los sectores, el presupuesto para la seguridad nacional y el campo creció alrededor de 17%, aunque estos son sectores pequeños. Entre los sectores grandes, el que más aumenta este año es Salud con 10.9%. En el IMSS hay un aumento del 9.8%, pero casi la mitad se va a las pensiones que el gobierno federal paga a través del instituto.

El mayor recorte es el de energía con 18% menos, porque el gobierno gastará mucho menos en PEMEX, así que la petrolera tendrá que financiarse con lo que genera. Seguido por Transporte con un recorte del 2.4%.

Con tan poco margen de acción, los diputados modificaron el presupuesto del Instituto Nacional Electoral, justo antes de las elecciones intermedias de junio de 2027.

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Hacienda había propuesto darle al INE 42 mil 275 millones de pesos. Los diputados dijeron que era más de lo que recibió en 2021 y en 2024, incluso tomando en cuenta la inflación.

Por esto le quitaron 6 mil millones al INE, y se quedará con 36 mil 275 millones, un monto similar al de otros años con elecciones federales.

Este recorte es enorme para el INE, aunque representa poco en términos comparativos con el presupuesto.

Los intereses de la deuda de PEMEX en 2027, por ejemplo, representan 25 veces el monto recortado al INE. Y frente a los programas sociales la proporción es todavía mayor pues representan 171 veces el recorte del Instituto.

A diferencia de la Ley de Ingresos, el Presupuesto de Egresos no pasa al Senado: sólo lo aprueban los diputados. Ahora va a la Presidenta para su publicación y entrará en vigor el 1° de enero.

José Antonio Huerta Lanuza.