¿Vas a Comprar en el Buen Fin? Así Puedes Recuperar Hasta 30% de Tus Compras con Tarjeta

El Buen Fin 2026 está por comenzar y, además de los descuentos y meses sin intereses que ofrecerán las tiendas, algunos bancos tendrán promociones para quienes paguen con tarjetas de crédito.

Entre los beneficios destacan las bonificaciones de hasta 30% del monto de las compras, aunque el porcentaje depende del banco, el tipo de cliente y los requisitos de cada campaña.

El programa se realizará del 13 al 17 de noviembre y entidades y distintos bancos ofrecerán incentivos para quienes realicen compras durante esos días. Sin embargo, para recibir el dinero es necesario cumplir con las condiciones y, en algunos casos, registrarse previamente.

¿Cómo recibir la bonificación?

Es importante que revises en tu banca si es necesario registrarse previamente en la promoción, lo cual puedes hacer desde la aplicación o en el portal oficial. También, en algunos casos, se deben realizar compras por montos mínimos, plazos y depende de si los establecimientos participan en la dinámica.

Recuerda que la bonificación no significa que el comercio te devolverá el monto equivalente como dinero en efectivo o digital al momento de pagar.

Es importante aclarar que la bonificación se trata de un abono que el banco aplica en tu cuenta posteriormente al saldo de la tarjeta de crédito, conforme a sus términos y condiciones.