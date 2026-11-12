Economía

¿Vas a Comprar en el Buen Fin? Así Puedes Recuperar Hasta 30% de Tus Compras con Tarjeta

La bonificación no se entrega en efectivo al momento de la compra, sino que el banco la deposita posteriormente como un abono en la tarjeta de crédito

Foto: CuartoscuroFoto: Cuartoscuro

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