Economía

‘No Vamos Hacia Tratado de Libre Comercio con China’, Sheinbaum Revela Agenda en APEC 2026

El Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico se realizará el 18 y 19 de noviembre en Shenzhen

Sheinbaum confirma que asistirá a la cumbre APEC 2026 en ChinaClaudia Sheinbaum, presidenta de México, en la conferencia mañanera del 12 de noviembre 2026. Foto: Cuartoscuro

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Claudia Sheinbaum asistirá a APEC 2026 en China, pero descarta un tratado de libre comercio. Enfocará su participación en el Plan México para atraer inversión.

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