‘No Vamos Hacia Tratado de Libre Comercio con China’, Sheinbaum Revela Agenda en APEC 2026

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó que asistirá al Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) que se realizará en China, cumbre en la que sostendrá encuentros bilaterales con varios líderes, entre ellos, su homólogo chino, Xi Jinping.

En la conferencia mañanera de este jueves, la mandataria descartó un tratado comercial con China y destacó la relación en materia económica con el país asiático.

“Nosotros, como saben, tenemos el tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá. Con China no tenemos tratado de libre comercio ni vamos hacia allá, pero sí hay una relación comercial muy, muy, importante”, mencionó Sheinbaum Pardo.

La presidenta Sheinbaum dio detalles de las principales actividades en las que participará en APEC 2026, entre ellas:

La conferencia que impartirá ante líderes empresariales en la que hablará sobre el Plan México, estrategia que tiene el objetivo de producir más en nuestro país e importar menos, uno de los puntos clave de su participación en APEC para atraer inversión.

El encuentro bilateral con el presidente de China, Xi Jinping, en el que conversarán sobre hospitales inteligentes, medio ambiente y desarrollo científico, entre otros temas.

La reunión del APEC, en la que participarán los jefes de Estado y hablará “de la importancia de tener una relación basada en la cooperación para el desarrollo. Es la visión que siempre ha tenido México de complementariedad de las economías, de garantizar el desarrollo de todos los países. No puede ser el desarrollo de un país a costa del desarrollo de otro, sino siempre la cooperación para el desarrollo”.

En tanto, Marcelo Ebrard Casaubón, titular de la Secretaría de Economía (SE), detalló que, además del encuentro con el presidente de China, la presidenta de México tiene previstos encuentros bilaterales con los líderes de Canadá, Vietnam y Australia.

La mandataria “va a sostener encuentros bilaterales con diversos países, desde luego con China, que es el país sede, y vamos a tener una reunión bilateral encabezada por Xi Jinping. Canadá, Australia, Vietnam y otros países (...) nos han solicitado tener reuniones bilaterales”, mencionó.

“Es totalmente la señal de que hay interés de conversar con la presidenta y con México”, afirmó Ebrard.

El Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico se realizará el 18 y 19 de noviembre de 2026 en Shenzhen, China.