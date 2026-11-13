De Meseros al Grupo Norteño 'Los Arras': Quiénes son los 15 Liberados tras Captura del ‘R2’

La detención de Rafael "N" “R2”, causó una intensa movilización de fuerzas armadas el domingo 8 de noviembre 2026, debido a que era considerado un objetivo prioritario. Durante el operativo para capturarlo, también fueron detenidas 20 personas más, no obstante, varias de ellas aseguraron que no tenían idea de que se trataba del líder de “Los Rs”.

Ese día, elementos de seguridad incursionaron en un restaurante conocido como Sabea, ubicado en la avenida México 2789, en la colonia Vallarta Norte. Durante el operativo se desató una balacera en la que resultó herido el "R2", al igual que un oficial de la Secretaría de Marina. El “R2” fue trasladado al Hospital Civil Fray Antonio Alcalde de Guadalajara, Jalisco, donde se encuentra hasta el momento.

Sin embargo, durante este operativo también fueron detenidas 20 personas. Los familiares de algunas de ellas indicaron que durante los hechos se encontraban laborando, por lo que desconocían la identidad del cliente y de sus acompañantes.

Incluso algunos de ellos realizaron una protesta al exterior de las instalaciones de la Fiscalía de Jalisco, con la finalidad de dar a conocer sus casos y evitar su traslado al Penal de Puente Grande.

A pesar de las manifestaciones, algunas con música de banda, los 20 detenidos fueron trasladados a las instalaciones de Puente Grande, donde un juez valoró su situación jurídica.

¿Quiénes son las personas liberadas tras la captura del “R2” en Jalisco?

Luego de una audiencia la Autoridad Judicial determinó la liberación de 15 personas, no obstante, eso no significa que ya no están bajo investigación, solo continuarán su proceso en libertad.

Lo anterior, porque son señalados por los delitos de pandillerismo y narcomenudeo, delitos que no requieren prisión preventiva.

Las 15 personas liberadas tras la captura del “R2” son los cuatro integrantes del grupo de música norteña Los Arras, así como un miembro de su staff; a ellos se suman personal del restaurante, meseros y otras personas que trabajaban al momento del operativo. Incluso algunos reportes mencionan que había clientes.

En tanto, las cinco personas restantes: Fernando Omar “N”, Luis Felipe “N”, Uriel Rodrigo “N”, Óscar “N” y Rogelio “N”, seguirán en prisión, ya que además se les señala por portación de arma de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas. Será hasta el fin de semana cuando se determine si las 20 personas serán vinculadas a proceso o no.

¿Y qué pasará con el “R2”?

Mientras tanto, Rafael Álvarez Ayala, alias, “R2”, identificado como líder de la célula criminal “Los Rs”, vinculada con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), permanece hospitalizado en Guadalajara, Jalisco. Por su estado de salud, su audiencia sería virtual, sin embargo, una jueza consideró que no estaba en condiciones para atender la diligencia, por lo que se suspendió.

Por lo tanto, la vigilancia se reforzó al exterior del hospital, ya que se prevé permanezca varios días más porque su estado de salud se reporta grave pero estable.

EPP