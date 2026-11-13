Seguridad

De Meseros al Grupo Norteño 'Los Arras': Quiénes son los 15 Liberados tras Captura del ‘R2’

La detención del líder criminal de "Los Rs" y 20 personas más, ocurrió en un restaurante del municipio de Zapopan

La detención del R2, líder criminal en Jalisco, provocó una intensa movilización de seguridadFoto: Cuartoscuro
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