Sociedad

¿Por Qué Hay Puente Este Fin de Semana y Quiénes Descansan Hasta el Lunes 16 de Noviembre 2026?

Este viernes empieza el megapuente de 4 días de noviembre y para el lunes el número de personas que descansan aumentará en todo el país

Por qué hay puente este fin de semana y quiénes descansan desde el viernes hasta el lunes 16 de noviembre 2026Miles de personas aprovechan los puentes para irse de vacaciones. Foto: Cuartoscuro
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