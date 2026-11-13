¿Por Qué Hay Puente Este Fin de Semana y Quiénes Descansan Hasta el Lunes 16 de Noviembre 2026?

Este fin de semana va a ser de descanso largo para miles de personas, pues hay quienes van a disfrutar de un megapuente de 3 y hasta 4 días feriados, por eso acá te decimos por qué hay puente el viernes y el lunes 16 de noviembre 2026 y quiénes van a descansar durante esas fechas en todo México, pues existen dos motivos distintos.

Debido a la intriga que genera, en una nota ya te dijimos por qué no hay clases el viernes 13 de noviembre 2026 y para qué alumnos aplica la suspensión de escuelas, pues muchos padres de familia tienen la creencia supersticiosa de que es un día es de mala suerte.

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¿Por qué hay puente hasta el lunes 16 de noviembre?

El principal motivo por el que hay puente este fin de semana es debido a que el lunes es el festivo del 20 de noviembre, fecha en que se conmemora el aniversario de la Revolución Mexicana. Dicha fecha es considerada un feriado oficial por la Ley Federal del Trabajo (LFT) en 2026.

Para que las personas puedan gozar de un largo periodo de descanso, es que se toma la decisión de recorrer el feriado de la Revolución Mexicana al lunes. Aunque también hay quienes van a disfrutar de un megapuente de 4 días desde este viernes 13 de noviembre y eso es porque la SEP da el día libre a alumnos, para que los docentes suban las calificaciones al SIGED (Sistema de Información y Gestión Educativa).

¿Qué días hay puente en noviembre 2026 y quiénes descansan?

El megapuente de 4 días implica el viernes 13, sábado 14, domingo 15 y lunes 16 de noviembre. Aplica para alumnos de preescolar, primaria y secundaria que realizan sus estudios en escuelas públicas incorporadas a la SEP.

Mientras tanto, el puente de 3 días de descanso abarca el sábado 14, domingo 15 y lunes 16 de noviembre. Aplica para alumnos de todos los niveles y trabajadores de todo el país. Con esto, se contempla que las labores se reanuden de forma habitual el martes 17 de noviembre.

Es importante resaltar que toda persona que trabaje en el feriado del lunes 16 de noviembre deberá recibir un pago triple, es decir, su salario diario más un depósito doble por la jornada realizada.

AO