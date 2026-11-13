Sociedad

Restringen Transporte de Menores de 12 Años en Motocicletas en Tamaulipas

Con esta modificación se busca fortalecer las medidas de seguridad vial y prevenir accidentes

Restringen Transporte de Menores de 12 Años en Motocicletas en TamaulipasRestringen Transporte de Menores de 12 Años en Motocicletas en Tamaulipas. Foto: N+

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Para proteger a los niños, Tamaulipas prohíbe que menores de 12 años viajen en motocicletas sin condiciones de seguridad.

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