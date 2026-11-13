Restringen Transporte de Menores de 12 Años en Motocicletas en Tamaulipas

Para reducir riesgos y proteger a niñas y niños en accidentes viales, el Congreso de Tamaulipas aprobó por unanimidad una reforma que establece restricciones para transportar a menores de 12 años en motocicleta.

El decreto señala que no podrán viajar como pasajeros cuando no puedan sujetarse por sí mismos o colocar correctamente los pies en los estribos, condiciones consideradas necesarias para mantener la estabilidad durante el traslado.

La medida cobra relevancia ante las cifras de accidentes registradas por el INEGI durante 2025; en Tamaulipas, cuatro adolescentes de entre 12 y 17 años fallecieron y otros 119 resultaron heridos en hechos de tránsito.

Entre los lesionados se contabilizaron 23 adolescentes de 15 años, 24 de 16 y 56 de 17 años.

Con esta modificación se busca fortalecer las medidas de seguridad vial y prevenir accidentes que pongan en peligro la integridad de los menores, especialmente en una modalidad de transporte en la que los pasajeros tienen mayor exposición ante una caída o impacto.

La reforma establece condiciones específicas para permitir el traslado de menores como acompañantes, por lo que los conductores deberán considerar la capacidad física de los niños para sujetarse y mantener una posición segura durante el recorrido.