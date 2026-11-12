Vecinos de Lomas del Escorpión Piden Limpieza de Arroyo en Ensenada, BC

Residentes de la colonia Lomas del Escorpión, en Ensenada, solicitaron la intervención urgente de las autoridades municipales debido a la severa acumulación de basura en el arroyo de la demarcación y a las malas condiciones de las vialidades que conectan con la zona.

Los habitantes explicaron que la comunidad enfrenta un rezago en infraestructura urbana debido a que el fraccionamiento aún no ha sido entregado formalmente al Ayuntamiento, situación que les impide contar con el suministro regular de servicios básicos como agua potable y energía eléctrica.

Por su parte, los vecinos resaltaron que los accesos hacia el área son sumamente limitados y se encuentran en mal estado, lo que los obliga a cruzar directamente por el cauce de los arroyos para poder entrar y salir de sus hogares.

Acumulación de basura y escombros en el cauce del arroyo de Lomas del Escorpión | Foto: N+

JMR