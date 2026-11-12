Sociedad

Vecinos de Lomas del Escorpión Piden Limpieza de Arroyo en Ensenada, BC

Las familias también carecen de servicios básicos como agua potable y energía eléctrica, agravando su situación de vulnerabilidad

Vecinos de Lomas del Escorpión Piden Limpieza de Arroyo y Accesos Dignos en EnsenadaVecinos de Lomas del Escorpión Piden Limpieza de Arroyo y Accesos Dignos en Ensenada | Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+
Vecinos de Lomas del Escorpión Piden Limpieza de Arroyo en Ensenada, BC | N+