Sociedad

Árbol Choca Contra Cables y Transformador en la Avenida Riveroll de Ensenada, BC

Vecinos manifiestan su preocupación, ya que temen que la fricción provoque un cortocircuito o un incendio en el sector

Árbol Choca Contra Cables y Transformador en la Avenida Riveroll de Ensenada, BCÁrbol Choca Contra Cables y Transformador en la Avenida Riveroll de Ensenada, BC | Foto: N+

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