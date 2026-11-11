Árbol Choca Contra Cables y Transformador en la Avenida Riveroll de Ensenada, BC

Residentes y comerciantes de la Zona Centro de Ensenada manifestaron su preocupación ante la presencia de un árbol de gran tamaño que interfiere directamente con la infraestructura eléctrica del sector sobre la avenida Riveroll, entre las calles 12 y 13.

Los denunciantes señalaron que la situación representa un riesgo latente, pues temen que el roce continuo o una falla provocada por el viento detone un cortocircuito e inicie un incendio que afecte a las viviendas y negocios aledaños.

Asimismo, los colonos explicaron que antes de acudir a la paraestatal solicitaron el apoyo de la Dirección de Servicios Públicos Municipales, sin embargo, la dependencia los remitió directamente ante la CFE debido a la cercanía de las ramas con el cableado energizado.

Ante la falta de respuesta en el lugar, los afectados hicieron un llamado urgente a las cuadrillas de la CFE para que acudan a desarmar el árbol y prevenir una emergencia o un corte masivo en el suministro de energía eléctrica.

JMR