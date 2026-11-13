¿El Supuesto Apagón Mundial Provocó Caída de Microsoft? Esto Va a Pasar el 17 de Noviembre 2026

En internet circula que muy pronto ocurrirá el supuesto apagón mundial de 3 días, al grado de que muchos se preguntan cuándo será y si es real que va a durar tanto. Por esa razón, acá te decimos si esto tuvo qué ver con la caída de Microsoft y el correo Outlook y qué pasará el 17 de noviembre 2026 en el mundo.

Muchos esperaban que la falla de Microsoft tuviera una corta duración, pero no fue así, por eso en una nota ya te dijimos qué pasó con Outlook, Hotmail y Teams y si la empresa tecnológica va a seguir caída este viernes 13 de noviembre.

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¿El apagón mundial es verdad y provocó la caída de Microsoft en noviembre 2026?

Aunque es verdad que para el próximo martes 17 de noviembre se tiene programada una prueba nacional de emergencia, la realidad es que no se tiene contemplado ningún apagón mundial en 2026. En redes sociales, usuarios lo relacionaron con los problemas que afronta Microsoft en sus servidores a nivel global, pero no tiene nada qué ver.

En una de las actualizaciones que brindó Microsoft 365 Status en la red social X, informaron que se identificó un proceso sobrecargado en los servidores afectados, responsable de establecer conexiones seguras. Esta situación provoca que algunos equipos dejen de procesar solicitudes, lo que impide a los usuarios acceder con normalidad a sus servicios.

Microsoft ya puso en marcha un cambio de configuración que busca corregir el problema y comenzó a probarlo en un grupo reducido de servidores antes de aplicarlo de manera generalizada. También inició la reversión de un cambio reciente en la configuración de red que coincide con el inicio de la interrupción.

Aunque hasta el momento no hay fecha ni hora para restablecer el servicio, se espera que pronto la gente ya pueda iniciar sesión en Microsoft y sus diferentes aplicaciones, pues el correo electrónico de Outlook es el servicio con mayor demanda, sobre todo a nivel corporativo.

¿Qué pasará el 17 de noviembre de 2026?

No habrá apagón mundial el 17 de noviembre 2026, pero lo que sí ocurrirá es un ejercicio realizado por el Sistema de Alerta de Emergencias (EAS, por sus siglas en inglés), organizado por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), en coordinación con la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC).

Dicha prueba va a permitir evaluar el funcionamiento del Sistema de Alerta de Emergencia (EAS) que facilita la difusión de avisos oficiales a través de los medios de comunicación participantes. La finalidad es verificar que las alertas puedan transmitirse correctamente y llegar a la población cuando sea necesario.

Es importante hacer énfasis en que dicho ejercicio en Estados Unidos no afectará a México, ni tampoco se tiene contemplado llevar a cabo ningún apagón o corte al suministro de energía eléctrica durante noviembre 2026.

AO