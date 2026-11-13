Internacional

¿El Supuesto Apagón Mundial Provocó Caída de Microsoft? Esto Va a Pasar el 17 de Noviembre 2026

La falla de Microsoft ya duró tanto que muchas personas lo relacionan con lo que va a pasar el próximo 17 de noviembre 2026

El supuesto apagón mundial es verdad y provocó la caída de Microsoft esto va a pasar el 17 de noviembre 2026La falla de Microsoft afecta todas las aplicaciones de la empresa tecnológica. Foto: Reuters
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