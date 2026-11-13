Mueren Diez Gatos tras Descuido de Autoridades en Desalojo de Villa Lomas, Tijuana

Luego de que alrededor de diez gatos murieron tras ser atacados por una jauría de perros en la colonia Villa Lomas, la abogada y activista Ilse Vázquez denunció graves omisiones por parte de las autoridades durante el desalojo de un predio donde habitaban aproximadamente 30 felinos.

De acuerdo con el testimonio de la defensora de los derechos de los animales, el incidente ocurrió después de que las instancias correspondientes ejecutaron el desalojo de la persona invasora que ocupaba el inmueble y se encargaba del cuidado de los ejemplares.

Vázquez señaló que durante la diligencia judicial y operativa se omitió activar los protocolos de resguardo animal, dejando a los 30 gatos completamente desprotegidos y expuestos en el sitio sin haber sido capturados ni canalizados a un albergue o espacio seguro para su reubicación.

Tras este abandono, los felinos quedaron vulnerables en la vía pública y en los alrededores del terreno, donde fueron interceptados y atacados por una jauría de perros, provocando la muerte de por lo menos una decena de ellos.

Finalmente, se informó que los ejemplares que lograron sobrevivir al ataque fueron rescatados y actualmente se encuentran bajo el cuidado y atención médica de una clínica veterinaria ubicada en Playas de Rosarito.

Información Carolina Vazquez

JMR