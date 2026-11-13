Seguridad

Mueren Diez Gatos tras Descuido de Autoridades en Desalojo de Villa Lomas, Tijuana

En un predio habitaban cerca de 30 felinos cuidados por una persona invasora; al menos 10 mueren atacados por una jauría de perros

Mueren Diez Gatos tras Omisión de Autoridades en Desalojo en Villa Lomas en TijuanaMueren Diez Gatos tras Omisión de Autoridades en Desalojo en Villa Lomas en Tijuana | Foto: N+

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