Responden 11 Fiscalías de EUA a México por Muertes de Migrantes Bajo Custodia de ICE

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que se han recibido 11 respuestas de Fiscalías estadounidenses, luego de que el Gobierno de México envió 22 cartas en relación con los fallecimientos y lesiones de migrantes mexicanos bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) o durante sus operativos.

En un comunicado, la Cancillería dio a conocer las acciones de seguimiento tras los 18 casos de personas fallecidas en esas circunstancias.

En primera instancia, dijo que en total se enviaron 22 cartas: 8 a fiscalías generales estatales y 14 a fiscalías de condado.

“A la fecha se han recibido 11 respuestas, y el diálogo continúa con las demás. Varias fiscalías han mostrado disposición a sostener reuniones adicionales con la red consular y la Embajada de México en Estados Unidos para dar seguimiento a los casos”, detalló.

Según el texto oficial, la Embajada mexicana se ha comunicado varias veces con los fiscales de los condados de Harris y Webb, en Texas, y de Ventura, en California, para conocer el avance de las investigaciones y ofrecer la colaboración de México.

Como tercer acción de seguimiento, la Cancillería expuso que la Fiscalía del Condado de Harris dio a conocer la acusación formal que un gran jurado emitió contra el agente de ICE involucrado en el caso de la persona mexicana herida en Houston.

“La SRE dará seguimiento puntual al proceso judicial, con pleno respeto a las autoridades judiciales competentes”, apuntó.

Por otra parte, indicó que la red consular acompaña a las familias en sus decisiones sobre acciones legales.

De los 18 casos de personas muertas, detalló, cuatro cuentan con representación del Programa de Asistencia Jurídica a Personas Mexicanas a través de Asesorías Legales Externas (PALE).

Otras siete cuentan con representación privada; en dos, las familias siguen buscando representación legal, con acompañamiento consular; y cinco familias optaron por no emprender acciones legales.

“Las familias han presentado demandas civiles en tres casos: dos con representación del PALE y uno con representación privada. En los demás, las familias preparan las acciones que correspondan con sus representantes legales”, añadió en su comunicado oficial.