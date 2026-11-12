Migración

Responden 11 Fiscalías de EUA a México por Muertes de Migrantes Bajo Custodia de ICE

La Cancillería mexicana informa sobre acciones de seguimiento tras casos de fallecimientos o lesiones de connacionales en Estados Unidos

Manifestante sostiene un cartel que dice “Justicia para Lorenzo Salgado Araujo”, mexicano que murió tras recibir disparos de un agente del ICE en Houston, el 19 de julio de 2026. Foto: ReutersManifestante sostiene un cartel que dice “Justicia para Lorenzo Salgado Araujo”, mexicano que murió tras recibir disparos de un agente del ICE en Houston, el 19 de julio de 2026. Foto: Reuters

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