Investigan Presunta Extorsión Contra Estudiantes del Conalep en Guadalupe, Nuevo León

Autoridades investigan una presunta extorsión contra estudiantes del Conalep Raúl Rangel Frías, en el municipio de Guadalupe, Nuevo León, luego de que al menos tres alumnos recibieran llamadas telefónicas en las que les advertían que los esperaban afuera del plantel.

Los hechos ocurrieron en el cruce de las avenidas Serafín Peña y Pablo Livas, donde tres estudiantes, de entre 15 y 16 años, recibieron llamadas en sus teléfonos celulares personales. Durante la comunicación, les indicaron que tenían que salir de las instalaciones porque había personas esperándolos en el exterior, por lo que los alumnos decidieron no abandonar el plantel.

Ante el temor de que pudiera tratarse de una amenaza en su contra, los estudiantes pidieron ayuda a sus maestros. El personal educativo decidió solicitar el apoyo de las autoridades municipales, por lo que varias unidades de la Policía de Guadalupe llegaron al Conalep para atender el reporte y conocer lo que estaba ocurriendo.

Los policías pusieron en marcha un protocolo de seguridad en el que se pidió a todos los estudiantes regresar a sus salones y permanecer acompañados por sus docentes, mientras los elementos municipales realizaban recorridos por los alrededores para localizar a alguna persona o vehículo sospechoso.

La movilización se prolongó durante aproximadamente una hora, periodo en el que las autoridades revisaron el exterior del centro educativo sin localizar alguna situación que representara un riesgo para los estudiantes. Aunque no encontraron personas sospechosas, los policías decidieron dejar una patrulla en el exterior del Conalep Raúl Rangel Frías para mantener vigilancia.