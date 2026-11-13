Seguridad

Investigan Presunta Extorsión Contra Estudiantes del Conalep en Guadalupe, Nuevo León

Autoridades resguardaron la preparatoria para poner a salvo a los estudiantes que supuestamente fueron amenazados

ConalepAutoridades resguardaron el Conalep. Foto: Policía Guadalupe

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