Seguridad

Balacera en Tlalnepantla Hoy: Así Fue Ataque en la Colonia Arenal que Dejó Un Muerto

Sujetos armados a bordo de una motocicleta se aproximaron y abrieron fuego en su contra; hay otro hombre lesionado

Balacera en Tlalnepantla deja un muerto y un herido 13 Noviembre 2026Balacera en Tlalnepantla deja un muerto y un herido 13 Noviembre 2026. Foto: N+

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