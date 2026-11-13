Balacera en Tlalnepantla Hoy: Así Fue Ataque en la Colonia Arenal que Dejó Un Muerto

Un hombre perdió la vida durante una balacera en Tlalnepantla, en el Estado de México, este viernes 13 de noviembre de 2026, mientras un segundo sujeto resultó herido y trasladado a un hospital en la zona.

Dos hombres de entre 25 y 30 años se encontraban en la esquina de la calle Popocatépetl, en la colonia Arenal, cuando dos sujetos a bordo de una motocicleta se aproximaron a ellos y abrieron fuego.

Elementos estatales y municipales de Tlalnepantla acudieron al lugar para acordonar la zona. Momentos después arribaron cuerpos de la Guardia Nacional para apoyar al personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México para la llegada de peritos para iniciar el proceso de investigación.

Hasta el momento no hay ningún detenido por este ataque directo en Tlalnepantla.

El cuerpo de la víctima mortal del ataque fue retirado para ser enviado al anfiteatro para la autopsia de ley.

Con información de N+

TLS