Colectivo Halla Fosas Clandestinas con Restos Humanos al Norte de Irapuato

Integrantes del colectivo hasta encontrarte localizaron dos fosas clandestinas con restos óseos en Irapuato.
El hallazgo fue en una brecha entre las comunidades de Cuchicuato y Tamaula, luego de recibir un reporte anónimo.
Las buscadoras encontraron restos que podrían corresponder a un hombre y una mujer; sin embargo, hasta el momento no han sido identificados.
Los trabajos continuaban en la zona para descartar la presencia de más víctimas.
Este hallazgo se suma a la problemática de fosas clandestinas en Guanajuato, donde Irapuato destaca entre los municipios con mayor número de sitios de inhumación ilegal y restos humanos recuperados.
Las integrantes del colectivo hicieron un llamado a la ciudadanía para proporcionar información anónima sobre posibles lugares donde pudiera haber personas desaparecidas.