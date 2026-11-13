Seguridad

Colectivo Halla Fosas Clandestinas con Restos Humanos al Norte de Irapuato

La localización se realizó en una brecha entre las comunidades de Cuchicuato y Tamaula

Colectivo Halla Fosas Clandestinas con Restos Humanos al Norte de Irapuato.Colectivo Halla Fosas Clandestinas con Restos Humanos al Norte de Irapuato. Foto: N+

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Integrantes de colectivos de búsqueda piden a la ciudadanía a brindar información de posibles fosas.

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