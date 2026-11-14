Internacional

Suprema Corte de EUA Revisará Orden de Trump que Restringe el Asilo en la Frontera

El máximo tribunal analizará si el presidente puede suspender el acceso al procedimiento de protección para migrantes que ingresan por la frontera sur

Presidente de los Estados Unidos, Donald TrumpFoto: X @POTUS
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