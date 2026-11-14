Preparan el Quinto Festival Internacional de la Palma Datilera en Mexicali, BC

Se dieron a conocer los detalles del Quinto Festival Internacional de la Palma Datilera, un encuentro que busca impulsar la producción y comercialización del dátil, uno de los productos agrícolas más representativos del Valle de Mexicali.

Durante una presentación realizada este viernes 13 de noviembre, la secretaría de SADER BC, Edna Noriega, y la directora del Comité de Turismo y Convenciones de Mexicali, María de los Ángeles Murillo comentaron que el evento reunirá a productores locales, especialistas y público en general los días 4, 5 y 6 de diciembre, en la explanada de Vicerrectoría de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC).

De acuerdo con las estimaciones compartidas, la industria del dátil genera una derrama económica de aproximadamente 63 millones de dólares, por lo que este festival busca fortalecer su posicionamiento y abrir nuevas oportunidades para el sector.

Información David Mena

JMR