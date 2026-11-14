Cultura

Preparan el Quinto Festival Internacional de la Palma Datilera en Mexicali, BC

La capital del estado celebrará un encuentro que busca impulsar a los productores y fortalecer el mercado de este fruto característico

Preparan el Quinto Festival Internacional de la Palma Datilera en MexicaliPreparan el Quinto Festival Internacional de la Palma Datilera en Mexicali | Foto: N+
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