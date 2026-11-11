Cultura

El Museo Thyssen de España Llega a CDMX con las Exposiciones ‘Vestidos Simultáneos’ y ‘Tehuana’

El Museo Thyssen-Bornemisza abrió una exposición en México en colaboración con el Museo de Arte Moderno

Exposición ‘El Thyssen te visita’ en ReformaLlega Exposición ‘El Thyssen te visita’ a Reforma y al Museo de Arte Moderno. Foto: N+

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