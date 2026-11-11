El Museo Thyssen de España Llega a CDMX con las Exposiciones ‘Vestidos Simultáneos’ y ‘Tehuana’

El Museo Thyssen-Bornemisza ha aterrizado en la Ciudad de México. A través del programa “El Thyssen te visita”, uno de los recintos culturales más famosos de España ha llegado a las calles de la capital en colaboración con el Museo de Arte Moderno.

Por décadas, la familia Thyssen-Bornemisza cultivó una de las más importantes colecciones de arte pictórico de Europa. La familia perteneciente a la aristocracia centroeuropea huyó de Hungría tras la revolución comunista de 1919.

Abre exposición ‘El Thyssen te visita’ en Reforma. Foto: N+

Tras residir en Países Bajos, se instalaron finalmente en Suiza. Durante todo este periplo, la familia incorporó a su colección varios de los principales nombre de la pintura, desde el flamenco Jan van Eyck y el alemán Holbein hasta los estadounidenses Georgia O'Keeffe y Edward Hopper.

En los años ochenta, la familia abrió una pinacoteca en Madrid que poco después sería adquirida por el gobierno de España. Hoy, el Museo Thyssen-Bornemisza es uno de los vértices del Triángulo del Arte del paseo del Prado, la principal zona museística de la capital española, donde también figuran el Museo del Prado y el Museo Reina Sofía.

‘El Thyssen te visita’ estará en el Museo de Arte Contemporáneo hasta el 14 de marzo. Foto: N+

Ahora, el Thyssen-Bornemisza trae a México el programa “El Thyssen te visita”, que exhibirá en el Museo de Arte Moderno uno de los cuadros más célebres de su colección. Al mismo tiempo, se ha montado una exposición al aire libre sobre el Paseo de la Reforma que incluye 50 reproducciones de sus obras más emblemáticas.

Al respecto, Marisol Argüelles, directora del Museo de Arte Moderno, declaró en conferencia de prensa: “Es un día muy especial para el Museo de Arte Moderno y para una comunidad que ha ido creciendo a partir de un estrecho y muy benéfico diálogo con el Museo Thyssen-Bornemisza”.

Al interior del Museo de Arte Moderno, que ya es casa de obras de David Alfaro Siqueiros, Frida Kahlo y Remedios Varo, ahora podrá apreciarse el cuadro Vestidos simultáneos (Tres mujeres, formas, colores) que pintó la ucraniana y francesa Sonia Delaunay. Esta obra se presenta junto a Tehuana, de la mexicana Lola Cueto. Ambos cuadros, pintados con un año de diferencia entre 1924 y 1925, reflejan convergencias de la vanguardia europea de inicios de siglo y de la tradición textil mexicana.

‘Vestidos simultáneos’ de Sonia Delaunay junto a ‘Tehuana’ de Lola Cueto. Foto: N+

“Tanto Sonia Delaunay como Lola Cueto fueron mujeres que trabajaron el textil, el diseño, el diseño de moda y que lo llevaron al ámbito de las artes plásticas mucho más allá de haber quedado confinados en como la como artes menores”, explicó Marisol Argüelles. La historiadora del arte añadió:

“Ambas vivieron experiencias de vanguardia en París. Ambas corrieron sus vidas de manera paralela, encontrando en el diseño y en el textil una forma también de reivindicación de este tipo de prácticas y una forma de experimentación de lo que fue la modernidad en México”.

Desde este 10 de noviembre y hasta el 14 de marzo, los visitantes podrán admirar este diálogo entre dos pintoras cruciales de la primera mitad del siglo XX. Juntas en un mismo muro, las dos obras muestran los vasos comunicantes entre el simultaneísmo de la pintora francesa y la artista originaria de Villa de Azcapotzalco.

Exposición ‘El Thyssen te visita’ en Reforma y el Museo de Arte Moderno. Foto: N+

Además de este diálogo, se expone sobre el Paseo de la Reforma una selección de 50 reproducciones. En esta exposición pública se encuentran obras de Lichtenstein, Carpaccio y Holbein.

Al respecto, Evelio Acevedo, director del Museo Thyssen-Bornemisza señaló: “‘El Thyssen de visita’ ofrece también la exposición a la aire libre. No queremos vernos reducidos al ámbito del museo, realmente eh queremos ir más allá. Queremos aproximar la experiencia al público de la calle”.

EDG.