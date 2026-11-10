Cultura

Alistan Desfile para Conmemorar el Inicio de la Revolución Mexicana en Puebla

Autoridades dieron a conocer la cantidad de participantes y el recorrido que tendrá este cortejo que se realizará en la capital poblana

Desfile Cívico Conmemorativo Inicio Revolución Mexicana 20 Noviembre 2026 Puebla RecorridoEn dicho cortejo participarán más de tres mil estudiantes. Foto: N+

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Este 20 de noviembre, Puebla conmemora la Revolución Mexicana con un desfile impresionante: aeronaves, drones y más. Conoce cómo será este evento único.

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