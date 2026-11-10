Alistan Desfile para Conmemorar el Inicio de la Revolución Mexicana en Puebla

En el estado de Puebla se conmemorará el 116 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana con un desfile cívico que contará con 10 carros alegóricos, dos aeronaves y 20 plataformas.

En dicho cortejo participarán 12 instituciones educativas, con tres mil 600 estudiantes, docentes y personal de apoyo, informó José Luis García Parra, Coordinador del Gabinete Estatal.

“Pocos estados pueden decir que fueron protagonistas del inicio de una de las grandes transformaciones de México aquí al 18 de noviembre de 1910, la familia Serdán se enfrentó a la dictadura de Porfirio Díaz, dando su vida por la libertad de las y los mexicanos”.

Los contingentes partirán de la calle 43 Oriente, recorrerán el Boulevard 5 de Mayo, pasarán frente al Parque Juárez y concluirán en la calle 14 Oriente, en San Francisco.

Durante dicho acto cívico a realizarse el próximo viernes 20 de noviembre de 2026 habrá exhibiciones de drones, además de recorridos con tractores, cosechadoras y sembradoras.

“Va a ser un despliegue nunca antes visto de capacidades de lo que en estos dos años junto con las poblanos hemos podido integrar, la población podrá observar lo que tiene Puebla porque todo lo que verán ahí es y está al servicio de las y los poblanos”.

Las autoridades estatales informaron que las exhibiciones móviles mostrarán los avances y acciones de distintas dependencias, con temáticas como desarrollo tecnológico, seguridad, deporte, infraestructura, salud, bienestar y apoyo a migrantes, además de promover los productos poblanos en mercados internacionales.

Con información de Saraí Mancilla

GMAZ