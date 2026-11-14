Sociedad

Aeropuerto Internacional de Ciudad Juárez Mantiene Operaciones con Normalidad

La terminal aérea mantiene sus actividades habituales, sin reportar contratiempos en las salidas y llegadas de vuelos

El Aeropuerto de Ciudad Juárez opera con normalidadEl Aeropuerto de Ciudad Juárez opera con normalidad

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

El Aeropuerto de Ciudad Juárez opera con normalidad este 13 de noviembre. Sin vuelos directos a EUA las rutas nacionales siguen sin contratiempos.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+