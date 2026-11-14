Aeropuerto Internacional de Ciudad Juárez Mantiene Operaciones con Normalidad

Luego de que la Administración Federal de Aviación ordenara suspender todos los despegues con destino a Estados Unidos, el Aeropuerto Internacional Abraham González de Ciudad Juárez mantiene sus operaciones con normalidad durante este viernes 13 de noviembre de 2026, con salidas y aterrizajes de aeronaves sin contratiempos.

En la terminal aérea se observa un ambiente de tranquilidad entre los pasajeros, quienes continúan con sus actividades habituales. Hasta el momento, no se reportan afectaciones en las operaciones de vuelos nacionales, por lo que el movimiento de viajeros se desarrolla de manera regular.

Cabe destacar que actualmente no hay vuelos comerciales directos programados desde Ciudad Juárez hacia Estados Unidos, por lo que el aeropuerto opera exclusivamente con rutas nacionales que conectan con ocho destinos dentro del territorio mexicano.

Por otro lado, el Aeropuerto Internacional de El Paso informó que se mantiene monitoreando la situación y está a la espera de nuevas indicaciones por parte de la Administración Federal de Aviación.

Ante este escenario, la terminal pidió a los pasajeros consultar directamente con sus respectivas aerolíneas para verificar el estado de sus vuelos y mantenerse atentos a posibles retrasos o cancelaciones antes de trasladarse al aeropuerto.