Fiscalía de SLP Investiga Muerte de Doctora Encontrada en su Domicilio

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí investiga la muerte de una doctora cuyo cuerpo fue localizado al interior de su domicilio la mañana del jueves.

La víctima, identificada como Ruth, había llegado recientemente de Ciudad Valles para trabajar en un hospital del municipio de Soledad de Graciano Sánchez, en la zona metropolitana de San Luis Potosí.

La fiscal general, Manuela García Cázares, informó que los primeros indicios apuntan a un presunto suicidio; sin embargo, señaló que la investigación continuará para esclarecer las circunstancias del fallecimiento.

Explicó que la ausencia de la doctora durante varios días en su centro de trabajo generó alerta, lo que posteriormente llevó al hallazgo de su cuerpo.

La funcionaria aseguró que se agotarán todas las líneas de investigación para determinar con certeza lo ocurrido y establecer si existe algún delito que deba perseguirse.