Seguridad

Fiscalía de SLP Investiga Muerte de Doctora Encontrada en su Domicilio

La doctora era originaria de Ciudad Valles y recientemente se había incorporado a trabajar en un hospital de Soledad de Graciano Sánchez

Investigan Muerte de Doctora en Soledad de Graciano SánchezInvestigan Muerte de Doctora en Soledad de Graciano Sánchez. Foto: N+

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La Fiscalía señaló que agotará todas las líneas de investigación para esclarecer las circunstancias del fallecimiento y determinar si existe algún delito.

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