Seguridad

Detienen a Conductor por Arrollar Puestos en Mercado en Monterrey, NL

Fue en la colonia Solidaridad donde un auto terminó por arrollar los puestos y mercancía colocada sobre una avenida

Puesto arrolladoEl conductor causó daños en los puestos de este mercado. Foto: N+

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