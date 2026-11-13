Detienen a Conductor por Arrollar Puestos en Mercado en Monterrey, NL

Un automovilista fue detenido luego de circular dentro de un mercado rodante, lugar donde causó destrozos y el derrumbe de varios puestos. Los hechos ocurrieron en la colonia Solidaridad, en el municipio de Monterrey, Nuevo León.

El momento quedó captado por ciudadanos que caminaban cerca de este punto. En las imágenes se puede observar como el conductor comienza a arrollar varios toldos, mesas y mercancía mientras las personas tratan de refugiarse para no ser atropellados.

Minutos más tarde, autoridades de seguridad informaron que le conductor ya había sido detenido. Hasta el momento se desconoce la razón por la que este sujeto actuó de esa forma, por lo que ya se llevan a cabo las investigaciones correspondientes.

Pese a lo aparatosos de este hecho, en el mercado rodante no fueron reportados personas heridas. Las cámaras de N+ Monterrey lograron captar como al menos cinco puestos fueron completamente destruidos.

Autoridades pidieron a las personas afectadas presentar una denuncia formal para que se pueda proceder legalmente contra el conductor y se puedan deslindar las responsabilidades correspondientes. Vecinos y puesteros pidieron a los elementos de seguridad mantener más recorridos de vigilancia en este lugar para evitar que se registren más percances similares.