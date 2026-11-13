Seguridad

Niegan Arraigo Domiciliario a Danna Yanina 'N'; Continuará en el CEDES de Altamira, Tamaulipas

Durante la resolución, la juzgadora señaló diversas inconsistencias en los 54 datos de prueba presentados por la defensa

Niegan Arraigo Domiciliario a Danna Yanina 'N'; Continuará en el CEDES de Altamira, TamaulipasNiegan Arraigo Domiciliario a Danna Yanina 'N'; Continuará en el CEDES de Altamira, Tamaulipas. Foto: N+

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La jueza niega el arraigo domiciliario a Danna Yanina 'N' por falta de pruebas sólidas.

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