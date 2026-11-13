Niegan Arraigo Domiciliario a Danna Yanina 'N'; Continuará en el CEDES de Altamira, Tamaulipas

Este viernes inició la séptima audiencia para revisar la medida cautelar de Danna Yanina 'N', en el Centro Integral de Justicia de Altamira. Luego de un receso, a las 12:50 del mediodía se dio a conocer la resolución de la jueza María Ciria Mora González, quien determinó que no existen elementos suficientes para modificar la prisión preventiva.

Con esta decisión, la joven continuará su proceso judicial privada de la libertad en el Centro de Ejecución de Sanciones (CEDES) de Altamira, luego de que le fuera negada la posibilidad de acceder al arraigo domiciliario.

Durante la resolución, la juzgadora señaló diversas inconsistencias en los 54 datos de prueba presentados por la defensa, principalmente en lo relacionado con el arraigo domiciliario. Explicó que el padre de Danna cuenta con dos domicilios en Poza Rica, Veracruz, los cuales fueron verificados por la Fiscalía, además de una vivienda en Tamaulipas, donde la familia lleva aproximadamente cuatro meses residiendo.

Sin embargo, consideró que este periodo era insuficiente, debido a que para acreditar el arraigo se requería una permanencia mínima de seis meses.

Otro de los puntos abordados fue el estado de salud mental de la joven. La Fiscalía presentó información para acreditar que recibe atención especializada y seguimiento psicológico dentro del propio CEDES de Altamira, por lo que se consideró que no existe necesidad de trasladarla al Hospital Psiquiátrico de Tampico.

"Primero que nos den el registro de la audiencia, posteriormente vamos a platicarlo, vamos a irlo trabajando, puesto que fuimos tomando anotación y pues ya veremos qué, si interponemos un recurso de apelación o interponemos el amparo", Omar Pérez Hernández, asesor jurídico de Danna Yanina.

Al término de la audiencia, el asesor jurídico de Danna Yanina señaló que la defensa analizará la resolución una vez que tenga acceso al registro de la diligencia, para determinar si presenta un recurso de apelación o promueve un amparo.

Asimismo, la jueza señaló que, aunque la madre de Danna cuenta actualmente con un empleo, detectó inconsistencias entre sus horarios laborales y las visitas que ha realizado a su hija en el centro penitenciario. De acuerdo con lo expuesto durante la audiencia, la mujer ha acudido en más de 50 ocasiones desde que la joven fue detenida el pasado 24 de julio.

Finalmente, también se tomó en cuenta el antecedente de una denuncia que Danna Yanina habría presentado contra su madre por presunta violencia familiar, situación considerada relevante al evaluar la posibilidad de que permaneciera bajo el cuidado de su progenitora en caso de concederle el arraigo domiciliario.

Durante la misma diligencia, se expusieron señalamientos de la Fiscalía sobre presuntas irregularidades en la documentación presentada por la defensa, entre ellas identificaciones que, según la representación ministerial, no correspondían y datos laborales que no coincidían con los días en que la madre acudía al CEDES.