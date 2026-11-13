Entrenador de Jesús Owono Revela Cómo Está el Portero Tras Muerte de Jesús de Miguel

Este viernes se dio a conocer la sanción a Jesús Owono que el Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Futbol (RFEF) le impuso al portero del FC Andorra, por su expulsión en el encuentro que su equipo jugó el pasado 2 de noviembre ante el Tenerife y en el que recibió tarjeta roja tras una dura entrada sobre el delantero Jesús de Miguel, quien falleció al día siguiente.

En su comunicado, el Comité de Disciplina consideró que los hechos "son constitutivos de una infracción grave" con respecto a lo tipificado en el artículo 102 del Código Disciplinario de la RFEF, por lo que se decidió imponerle la máxima sanción posible: doce partidos de suspensión.

Jesús Owono ha sido blanco de amenazas y señalamientos en redes sociales, esto luego del fallecimiento de su compañero de profesión Jesús de Miguel. Ante esto, han surgido rumores sobre qué pasará con la carrera profesional del guardameta, ya que incluso se ha dicho que estaría considerando retirarse con apenas 25 años de edad.

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"Está pasando los peores momentos de su vida": DT del Andorra sobre Jesús Owono

Un día antes de que se diera a conocer la sanción de Jesús Owono, el entrenador del FC Andorra, Carles Manso, habló en conferencia de prensa sobre la situación que está atravesando el portero de su equipo luego de la muerte de Jesús de Miguel.

"Está muy tocado por la situación", reveló el director técnico que a su vez resaltó que "es obvio que él (Owono) no iba con la intención" de matar al delantero del Tenerife. "Al final es una tragedia con la que tiene que convivir".

En ese sentido, el estratega aseguró que desde el club están respetando el proceso y la intimidad al guardameta. "Nos consta y sabemos que está con su familia, con sus amigos, con su pareja y gente muy cercana a él que está intentando hacerle llevar el proceso de una manera algo mejor", detalló.

Sobre el posible retiro como profesional de Jesús Owono, Carles Manso explicó que ahora mismo el portero "está pasando los peores momentos de su vida" y que esperarán a conocer su decisión sobre si quiere volver a jugar o no.

¿Cuándo puede volver a jugar Jesús Owono?

De acuerdo con la sanción impuesta, Jesús Owono deberá permanecer sin jugar con el FC Andorra durante los próximos 12 partidos del club. Esto quiere decir que, si decide continuar con su carrera, el guardameta podría estar de regreso en el campo a principios de 2027.

Andorra enfrentará a la Real Sociedad B el 7 de febrero del próximo año, fecha en la que ya se habrá cumplido la suspensión de doce compromisos, por lo que Jesús Owono ya podría ser parte del equipo.

En ese sentido, Owono se perderá el reencuentro ante la escuadra del Tenerife, equipo al que se medirán el 17 de enero.