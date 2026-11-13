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Entrenador de Jesús Owono Revela Cómo Está el Portero Tras Muerte de Jesús de Miguel

El guardameta del FC Andorra ya conoce cuál es su sanción luego de ser expulsado en la jugada que derivó en el fallecimiento del futbolista español

Jesús Owono, portero del FC AndorraJesús Owono, portero del FC Andorra | Foto: Reuters

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¿Cómo Está Jesús Owono Tras la Muerte de Jesús de Miguel? Entrenador Revela la Situación Actual del Portero | N+