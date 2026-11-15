Choque Deja Tres Personas Lesionadas en Carretera Ensenada - Tecate

Tres personas resultaron lesionadas tras un choque vehícular registrado en el kilómetro 78 de la carretera Ensenada–Tecate.

El reporte se recibió durante la madrugada de este domingo, a las 05:26 horas. Al llegar al sitio, los cuerpos de emergencia localizaron una camioneta presuntamente ocupada por personal de custodios de El Hongo.

Aunque inicialmente se reportaron cinco posibles lesionados, las autoridades confirmaron que eran tres personas heridas, dos de ellas prensadas al interior del vehículo.

Elementos de Bomberos de Ensenada y Cruz Roja Mexicana realizaron las labores de rescate y atención prehospitalaria. Los tres lesionados fueron trasladados para recibir atención médica.

JMR