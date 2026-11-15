Accidentes

Choque Deja Tres Personas Lesionadas en Carretera Ensenada - Tecate

Cruz Roja realizaron las labores de rescate para dos individuos que quedaron prensados tras la colisión vehicular

Choque Deja Tres Personas Lesionadas en Carretera Ensenada - TecateChoque Deja Tres Personas Lesionadas en Carretera Ensenada - Tecate | Foto: Cruz Roja Ensenada
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