Dos hombres perdieron la vida y otros dos resultaron lesionados luego de la volcadura de un taxi registrada en el municipio de Matamoros, Coahuila, durante las últimas horas.

El accidente ocurrió sobre el camino que conduce al ejido Purísima y ejido Coyote, a la altura del establo Purísima, donde la unidad terminó volcada luego de que el conductor perdiera el control.

Las víctimas mortales fueron identificadas como Alonso Soto Carrillo y Jesús Roberto Chacón Carrillo, ambos de 39 años de edad y habitantes del ejido Purísima.

De acuerdo con el testimonio de uno de los sobrevivientes, los cuatro pasajeros regresaban de un baile celebrado en el ejido Monte Alegre. Durante el trayecto, el taxi circulaba a exceso de velocidad y, al llegar a una curva, el conductor perdió el control del vehículo, lo que provocó que terminara volcado.

Luego del accidente, otros dos pasajeros resultaron lesionados, por lo que fueron auxiliados y trasladados a hospitales de Torreón para recibir atención médica.

La Fiscalía General del Estado de Coahuila (FGEC) tomó conocimiento de los hechos y realizó las diligencias correspondientes, además de ordenar el traslado de los cuerpos al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para la práctica de los procedimientos legales.