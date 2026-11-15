Accidentes

Mueren Dos Personas en Volcadura de Taxi en Matamoros, Coahuila

En el accidente otros dos pasajeros resultaron lesionados sobre el camino que conduce al ejido Purísima y ejido Coyote

En el accidente otros dos pasajeros resultaron lesionados sobre el camino que conduce al ejido Purísima y ejido CoyoteEl conductor habría perdido el control del volante en una curva. Foto: Protección Civil

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El conductor habría perdido el control del volante en una curva

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