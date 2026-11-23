La Ciudad de México (CDMX) tendrá distintos bloqueos en este comienzo de semana. Las concentraciones previstas serán en las alcaldías Cuauhtémoc, Iztapalapa y Tlalpan, donde organizaciones sociales, colectivos y vecinos expresarán sus demandas.

En ese sentido, contemplan las protestas por temas de justicia para víctimas de violencia, demandas relacionadas con el suministro de agua, inconformidades de motociclistas y pronunciamientos contra proyectos portuarios, entre otras causas.

¿Dónde hay bloqueos hoy?

De acuerdo con la Agenda de Movilizaciones Sociales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, a partir de las 8:00 horas, vecinos de Bosque Residencial del Sur se reunirán en la Glorieta de Vaqueritos, ubicada en el cruce de Anillo Periférico y Canal de Miramontes, en la colonia Coapa Culhuacán CTM VII, alcaldía Tlalpan.

Los manifestantes buscan que las autoridades atiendan sus demandas por el desabasto de agua, además de señalar presuntas irregularidades en la distribución del suministro y falta de información sobre el servicio.

Si vas a transitar por la zona, puedes usar como alternativas viales el Anillo Periférico, Canal de Miramontes, Calzada del Hueso o la Avenida Acoxpa para rodear la zona.

A la misma hora, integrantes de Libres y Combativas MX acudirán a los Juzgados Penales de la Ciudad de México, ubicados en Dr. Lavista número 114, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.

La colectiva exige justicia para una víctima de violencia feminicida y que el proceso contra el presunto responsable se lleve a cabo conforme a la ley, sin revictimización y con atención sensible por parte de las autoridades.

Alternativas viales: Eje 3 Sur, José María Vértiz o avenida Cuauhtémoc.

09:00 horas: el Colectivo Salvemos Cuyutlán tiene prevista una concentración en el Ángel de la Independencia, ubicado en el cruce de Paseo de la Reforma y Florencia, en la colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.

La organización se manifestará contra la expansión del puerto en la Laguna de Cuyutlán, al denunciar presuntas irregularidades en las obras, el uso de dragas sin justificación y posibles afectaciones por contaminación.

Los automovilistas pueden optar por Circuito Interior o avenida Chapultepec para evitar la zona con afectaciones.

AL mediodía, un grupo de ciudadanos acudirá a la Fiscalía General de la República (FGR), ubicada en Dr. Velasco número 175, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc, para solicitar que se investigue y sancione a magistrados del Tribunal Electoral de la Ciudad de México por un presunto desacato en dos ocasiones a resoluciones firmes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Las alternativas viales que puedes usar son: avenida Cuauhtémoc, Eje 3 Sur o avenida José María Vértiz.

A las 13:00 horas, integrantes del Consejo Nacional Motociclista se concentrarán en la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (Semovi), ubicada en avenida Álvaro Obregón número 269, colonia Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc.

La movilización busca exigir la cancelación definitiva de placas de carga, licencias especializadas y el programa piloto dirigido a repartidores en motocicleta. También demandan respeto a sus derechos, dignidad laboral, seguridad y condiciones de trabajo justas.

En la concentración participarán organizaciones en apoyo, entre ellas el Gremio Motociclista y Repartidores de la Ciudad de México.

Alternativa vial: avenida Chapultepec, Insurgentes o calles paralelas de la colonia Roma.

FBPT