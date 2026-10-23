Mixquic Tiene Pan Especial por Día de Muertos: Así Es la Pieza para Recordar a Fieles Difuntos

Las tradiciones del Día de Muertos también se expresan a través de la gastronomía. En San Andrés Mixquic, pueblo de la alcaldía Tláhuac, Ciudad de México (CDMX), hay un tipo de pan de muerto colorido.

A diferencia del pan de muerto tradicional, conocido por su forma redonda y las tiras de masa que representan huesos, las despeinadas tienen una presentación similar a la de una rosquilla y se decoran con azúcar de distintos colores, especialmente rosa.

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¿Qué son las despeinadas de Mixquic?

Las despeinadas son una variedad regional de pan asociada con San Andrés Mixquic, localidad de la Ciudad de México que conserva distintas costumbres relacionadas con las celebraciones dedicadas a los difuntos.

De acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el pan de muerto tiene un valor ritual como ofrenda y representa un vínculo simbólico entre las familias y sus difuntos. En Mixquic, esta tradición adquiere una identidad propia a través de las despeinadas.

En San Andrés Mixquic, la conmemoración del Día de Muertos reúne prácticas familiares y religiosas que tienen como propósito recordar a quienes fallecieron. Los preparativos incluyen limpiar las viviendas y las tumbas, elaborar ofrendas y reunir flores, veladoras, alimentos y objetos que eran apreciados por los difuntos.

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