Sociedad

Mixquic Tiene Pan Especial por Día de Muertos: Así Es la Pieza para Recordar a Fieles Difuntos

Es un elemento representativo de los altares en Día de Muertos en México durante las celebraciones de noviembre

Pan de muerto de MixquicLas "despeinadas", rosquitas de azúcar colorada, son los panes de muerto de Mixquic. Foto: INPI

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