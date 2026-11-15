Alarma en EUA el Caos por Caída de Microsoft, Falla en Vuelos y Escándalo de la IA

Quizá los problemas comenzaron con el multimillonario de la IA y el caos de Silicon Valley que siguió a los reportes sobre su infidelidad, incluso con una presunta espía china. O quizá fue la caída de Microsoft que, según cómo se mirara, o bien dejó a la deriva a millones de trabajadores frustrados o los libró de una avalancha electrónica diaria e implacable.

Pero para la tarde del viernes, cuando las autoridades de Estados Unidos ordenaron de repente que todos los aviones en todo el país aterrizaran de inmediato, a muchos les pareció que algo pasaba. Algo estaba roto.

Basta con preguntarle a Chuck Amasio, un hombre de 68 años de Rahway, Nueva Jersey, que intentaba salir del Aeropuerto Internacional Newark Liberty cuando la cancelación de su vuelo lo llevó a tomarse unas cervezas con su hermano en un bar del aeropuerto y, finalmente, a pasar la noche en un hotel. La mañana del sábado, volvió al aeropuerto para intentarlo de nuevo.

"Están pasando muchas cosas raras", comentó Amasio.

"Eso hace pensar", añadió.

Su primer pensamiento fue sombrío: "Hablamos de cómo las guerras ya no se hacen con bombas. Cierran el espacio aéreo o una red eléctrica. Pueden paralizar una economía".

Si se suman unos cuantos ejemplos más solo del viernes —un crucero que volcó en Nueva Orleans cuando un buque cisterna lo embistió, drones sospechosos sobre una base aérea de Estados Unidos en Reino Unido, una bomba hallada cerca de una planta de etanol en Ohio—, quizá todo parezca aún más extraño, abriendo la puerta para que un escritor que lleva generaciones hurgando en los temores de Estados Unidos ofrezca su propia explicación.

Stephen King escribió en un tuit la tarde del viernes: "Los extraterrestres han aterrizado. Esa es la VERDADERA razón de la orden de detener los vuelos en tierra. No quieren desatar un pánico mundial".

Las explicaciones oficiales para los miles de aviones inmovilizados y las horas de problemas con el correo electrónico y otras fallas informáticas fueron mucho más prosaicas.

Una actualización tecnológica del sistema nacional de control del tráfico aéreo había sobrecargado equipos anticuados y provocado fallas "intermitentes" en las comunicaciones y vacíos de radar, lo que llevó a la orden de detener los vuelos en tierra que duró más de cuatro horas, señalaron funcionarios del gobierno.

Para la mañana del sábado, los viajes aéreos ya eran más fluidos y Bryan Bedford, administrador de la Administración Federal de Aviación, indicó que los horarios de las aerolíneas deberían volver a la normalidad a última hora del domingo.

Microsoft, por su parte, informó el sábado que sus servicios se habían restablecido por completo, y explicó que el problema "se originó por un inconveniente durante una actualización previa de la capacidad de la red que se manifestó" tras un cambio reciente en la red.

Se cree que la interrupción afectó a muchos millones de personas en todo el mundo.

Maxine Gustafson, una auxiliar médica de 34 años de Minneapolis, hacía fila para recoger un auto de alquiler reservado a toda prisa en el aeropuerto O'Hare de Chicago la tarde del viernes, para que ella y sus colegas pudieran volver a casa tras una capacitación laboral.

Gustafson dijo que los contratiempos de la semana la hicieron sentirse asustada e indefensa.

"Te hace pensar: ¿esto es un ciberataque?", comentó. "No tenemos control sobre muchas de estas cosas".

Tanto la FAA como Microsoft afirmaron que no había indicios de que una actividad maliciosa estuviera detrás de los problemas.

Tori Perkins, de 34 años, esperaba tomar un vuelo el sábado en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de San Diego, donde 11 de los 62 vuelos ya aparecían como cancelados esa mañana y la misma cantidad registraba demoras. Las multitudes eran normales.

"Es una de esas cosas en las que no necesariamente creo lo que dice el gobierno", afirmó Perkins, que parecía tomarse el contratiempo con calma. "No sé qué es verdad porque hay mucha gente diciendo cosas distintas".

Perkins, que vive en Hawai, estaba en San Diego en una escala rumbo a ver a su familia en Florida. Pasó la noche del viernes en el aeropuerto.

No le sorprendió que el secretario de Transporte, Sean Duffy, hubiera hecho un llamado el viernes para obtener decenas de miles de millones más en financiamiento con el fin de modernizar el notoriamente anticuado sistema de control del tráfico aéreo del país.

"Suena a más de lo mismo", dijo.

La FAA ya ha reemplazado miles de conexiones de cable de cobre por líneas de fibra óptica y ha modernizado cientos de sistemas de radio como parte de la renovación que comenzó el año pasado después de que el Congreso aprobara 12,500 millones de dólares en financiamiento. La Casa Blanca ha pedido una partida de 30,000 millones de dólares adicionales para completar el trabajo.

A veces el caos saca lo mejor de las personas.

Corbyn Wascher quedó varado en la pista del Aeropuerto Internacional Charlotte Douglas durante cuatro horas mientras regresaba a Moline, Illinois, desde Miami, donde había asistido a una conferencia educativa.

Contó que todos fueron cordiales en el avión, conversando entre sí y estirando las piernas. Dijo estar impresionado con el personal de American Airlines, que repartió agua, pretzels y bocadillos de biscotti, aunque era evidente que estaban bajo presión.

"Las azafatas fueron increíbles", comentó el profesor de secundaria de 37 años.

De vuelta en el aeropuerto de Newark, Caroline Ruiz había dormido unas horas junto a una rejilla de calefacción. No estaba segura de qué hora era mientras esperaba a que alguien le llevara una comida que le habían prometido tras la cancelación del primer tramo de su viaje de 24 horas a Australia. Esperaba poder comenzar más tarde el sábado.

Eran dos días seguidos, señaló, en los que la tecnología la había traicionado.

Aunque quizá uno de esos días no contaba como traición.

"Ayer como que tuve un día libre" porque los sistemas de Microsoft estaban caídos, comentó.

ASJ