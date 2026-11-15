Internacional

Alarma en EUA el Caos por Caída de Microsoft, Falla en Vuelos y Escándalo de la IA

Los miles de aviones inmovilizados, la interrupción global del programa de correos electrónicos y la polémica en torno a Nvidia llevaron a algunos a temer por un posible colapso tecnológico

Crisis tecnológicaTanto la FAA como Microsoft afirmaron que no había indicios de que una actividad maliciosa. Foto: AP.

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