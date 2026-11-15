Papa León XIV Visita Cuatro Ciudades de Perú en un Día; Así Será su Intensa Agenda

El papa León XIV afronta este domingo la jornada más intensa de su gira por América Latina, con actividades programadas en cuatro ciudades de Perú y tres vuelos internos para cumplir con sus compromisos antes de regresar a Lima, donde pasará la noche.

El recorrido comenzará en Chiclayo, donde el pontífice desayunará, para después trasladarse a Cusco, antigua capital del Imperio inca, donde encabezará dos actos. Por la tarde viajará a Pucallpa, en la región amazónica, para participar en otras dos actividades y, finalmente, volará a Lima para cenar y descansar.

El itinerario también implica cambios importantes de clima y altitud. En Cusco, ubicado a unos 3 mil 400 metros sobre el nivel del mar, el papa estará en una zona de gran altura, mientras que en Pucallpa las temperaturas pueden acercarse a los 35 grados centígrados.

Perú representa la tercera y última parada de la gira latinoamericana de León XIV y tiene un significado especial para el pontífice, quien vivió más de dos décadas en ese país.

Durante esos años desarrolló buena parte de su labor pastoral: comenzó como misionero, posteriormente se convirtió en obispo y obtuvo la nacionalidad peruana. Por ello, esta visita representa su regreso a una nación que marcó su trayectoria religiosa.

Antes de llegar a Perú, el papa visitó Argentina, donde permaneció cerca de 70 horas distribuidas en cuatro jornadas. Durante su estancia, multitudes acudieron a las celebraciones públicas que encabezó y esperaron en las calles para verlo pasar en el papamóvil. También llegaron personas de otros países para participar en los encuentros.

Previamente, León XIV estuvo en Uruguay, donde destacó la respuesta de los fieles y afirmó que la alegría de compartir la fe en Cristo había aumentado con cada jornada de su visita.

Con su recorrido por Perú, el pontífice concluirá su gira por América Latina.