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Papa León XIV Visita Cuatro Ciudades de Perú en un Día; Así Será su Intensa Agenda

El itinerario del pontífice implica tres vuelos internos

Foto: EFEFoto: EFE

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