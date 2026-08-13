¿Cuándo Depositan la Beca de Transporte para Universitarios 2026? Este Mes Llega Próximo Pago

¿Cuándo depositan la Beca de Transporte para Universitarios en 2026?
La SECTEI informó que el siguiente pago del programa social "Beca a Universitarios para Transporte y Más, 2026" caerá el próximo mes de septiembre, sin detallar la fecha exacta del depósito.
Dos meses después del último pago del ciclo escolar 2025-2026, y tras las vacaciones de verano.
Los beneficiarios de la Beca de Transporte para Universitarios recibirán 1,500 en su tarjeta, correspondientes al bimestre septiembre-octubre 2026. Mientras que el último depósito del año se hará en el mes de noviembre.
En total durante lo que resta de 2026 recibirán 3,000 pesos de apoyo económico, por los últimos dos bimestres del año.
¿Qué piden para la Beca de Transporte para Universitarios?
La convocatoria de la SECTEI abre cada semestre, puedes reunir los siguientes requisitos para postularte al Apoyo Bienestar de 1,500 pesos.
Entre los requisitos de acceso que se pide a los solicitantes, están:
Ser residente de Ciudad de México (CDMX).
Estudiar la licenciatura escolarizada o mixta en alguna institución de Educación Superior Pública de CDMX o algún plantel nacional ubicado en la Zona del Valle de México.
Tener un documento probatorio de inscripción vigente al periodo de convocatoria.
Tener identificación oficial vigente con foto.
Contar con CURP visible en la identificación oficial.
Tener una cuenta personal de correo electrónico, para obtener información y actualizaciones sobre la beca.
Llenar el formulario de registro para su revisión y evaluación.