Programas sociales

¿Cuándo Depositan la Beca de Transporte para Universitarios 2026? Este Mes Llega Próximo Pago

Para lo que resta de 2026 se depositarán dos bimestres del apoyo de 1,500 pesos a estudiantes de Educación Superior de Ciudad de México, están son las fechas

Beca Universitaria Transporte SECTEI 2026.Si eres beneficiario de la Beca de Transporte Universitario de la SECTEI, conoce cuándo caerá el próximo depósito en la Tarjeta. Foto: Instagram Gobierno de CDMX.

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