¿Cuándo Depositan la Beca de Transporte para Universitarios 2026? Este Mes Llega Próximo Pago

La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de Ciudad de México (Sectei) confirmó la fecha del próximo depósito de la Beca de Transporte para Universitarios en 2026.

Tras las vacaciones de verano, los alumnos de Educación Superior esperan cobrar los 1,500 pesos del apoyo económico en la tarjeta entregada por el Gobierno de Ciudad de México (CDMX).

De hecho, la SECTEI informó que continúa la entrega de este método de pago la semana del 10 al 14 de agosto 2026, por lo que en una nota previa te detallamos dónde y a qué hora recogerla.

En el caso de las familias que tienen a alumnos estudiando en otros niveles educativos, recuerda que esta semana concluye el calendario de pagos de la Beca Rita Cetina Primaria, que otorga 2,500 pesos de apoyo para Uniformes y Útiles Escolares.

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¿Cuándo depositan la Beca de Transporte para Universitarios en 2026?

La SECTEI informó que el siguiente pago del programa social "Beca a Universitarios para Transporte y Más, 2026" caerá el próximo mes de septiembre, sin detallar la fecha exacta del depósito.

Dos meses después del último pago del ciclo escolar 2025-2026, y tras las vacaciones de verano.

Los beneficiarios de la Beca de Transporte para Universitarios recibirán 1,500 en su tarjeta, correspondientes al bimestre septiembre-octubre 2026. Mientras que el último depósito del año se hará en el mes de noviembre.

En total durante lo que resta de 2026 recibirán 3,000 pesos de apoyo económico, por los últimos dos bimestres del año.

¿Qué piden para la Beca de Transporte para Universitarios?

La convocatoria de la SECTEI abre cada semestre, puedes reunir los siguientes requisitos para postularte al Apoyo Bienestar de 1,500 pesos.

Entre los requisitos de acceso que se pide a los solicitantes, están:

Ser residente de Ciudad de México (CDMX).

Estudiar la licenciatura escolarizada o mixta en alguna institución de Educación Superior Pública de CDMX o algún plantel nacional ubicado en la Zona del Valle de México.

Tener un documento probatorio de inscripción vigente al periodo de convocatoria.

Tener identificación oficial vigente con foto.

Contar con CURP visible en la identificación oficial.

Tener una cuenta personal de correo electrónico, para obtener información y actualizaciones sobre la beca.

Llenar el formulario de registro para su revisión y evaluación.

SARR