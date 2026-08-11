Programas sociales

¿Cuándo Dan Resultados del Registro para Apoyo Bienestar Hombres y Mujeres 18-64 Años en CDMX?

El registro de hombres y mujeres de 18 a 64 años se realiza este martes 11 de agosto de 2026 y entregará hasta 10,698 pesos de apoyo económico

Mujeres en Feria de Empleo CDMX. Seguro de Desempleo CDMX 2026.La CDMX lanzó una convocatoria de Seguro de Desempleo CDMX en agosto 2026, conoce cuándo salen los resultados. Foto: Cuartoscuro.

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