¿Cuándo Dan Resultados del Registro para Apoyo Bienestar Hombres y Mujeres 18-64 Años en CDMX?

La Ciudad de México (CDMX) abrió el registro el Apoyo Bienestar para hombres y mujeres de 18 a 64 años. Y en N+ te adelantamos qué se sabe sobre la fecha de publicación de resultados del programa que entrega hasta 10,698 pesos.

Se trata de la segunda convocatoria ordinaria del programa social "Seguro de Desempleo" y componente "Seguro de Desempleo del Bienestar" para el Ejercicio Fiscal 2026, dirigido a quienes perdieron involuntariamente su empleo formal, así como grupos de atención prioritaria.

El Gobierno de Ciudad de México, a través de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo (STyFE), informó que el registro se habilitó únicamente este 11 de agosto de 2026, en un horario de 00:00 a 23:59 horas para hombres y mujeres de 18 a 64 años.

Y recalcó que de resultar beneficiario, no se pierden semanas cotizadas, ni afecta el fondo de ahorro para el retiro (Afore) o crédito de vivienda.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Sheinbaum Destacó que México Está Entre los Países con Menor Desempleo

¿Cuándo dan los resultados del Seguro de Desempleo CDMX 18 a 64 Años?

La STyFE detalló en las Reglas de Operación del Seguro de Desempleo CDMX 2026 que el tiempo máximo de respuesta de la solicitud de incorporación al programa es de 30 días hábiles posteriores a la fecha de la presentación en la plataforma.

Sin embargo, este plazo podría ampliarse en razón de las cargas de solicitudes y complejidad técnica de las mismas.

Es decir que tomando como referencia el 11 de agosto de 2026 como fecha de presentación, el plazo máximo para entrega de resultados del Seguro de Desempleo CDMX 2026 sería entre el 22 o 23 de septiembre de este año.

La Dirección Ejecutiva del Seguro de Desempleo publicará en la página de la STyFE, así como en el micrositio del programa social Seguro de Desempleo CDMX la lista de folios de las personas que resultaron aprobadas.

Si eres solicitante, es tu responsabilidad verificar la publicación de folios aprobados para conocer si estás entre los beneficiarios.

¿Dónde y cuándo depositan el Seguro de Desempleo CDMX 2026?

Una vez publicados los folios aprobados, la Dirección Ejecutiva del programa notificará a través de la plataforma del Seguro de Desempleo o vía correo electrónico que en un plazo máximo de 5 días el beneficiario deberá enviar sus datos bancarios para el depósito del apoyo económico.

Los 5 días hábiles cuentan a partir de la notificación antes mencionada. Entre los documentos que puedes presentar para la transferencia del apoyo económico están los siguientes:

Estado de cuenta. Documento de apertura de cuenta. Carátula de Aplicación.

Sólo debes asegurarte que contengan los siguientes datos:

Institución bancaria.

Nombre de la persona beneficiaria.

Número de cuenta.

Cuenta Clabe (a 18 dígitos).

Es muy importante que la cuenta proporcionada no tenga adeudos, no esté bloqueada, inactiva, cancelada o con límite de abonos permitidos, de ser el caso no se realizará la dispersión.

En el caso de que la persona que resultó beneficiaria del programa no tenga cuenta bancaria a su nombre se realizará la revisión y solicitud para aprobación de otro método de dispersión.

SARR