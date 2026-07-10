Esta Es La Dieta de Haaland: 6 Mil Calorías Diarias que Incluyen Corazones de Vaca y Salmón

Erling Haaland lleva una dieta digna de un vikingo, que incluye vísceras, salmón y corazones de vaca; esto come el futbolista noruego

Erling Haaland¿Cuál es la dieta de Erling Haaland? Foto: Reuters

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¿Sabías que Erling Haaland consume 6 mil calorías diarias? Descubre la dieta vikinga del delantero del Manchester City, que incluye corazones de vaca y salmón noruego.

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