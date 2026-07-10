Esta Es La Dieta de Haaland: 6 Mil Calorías Diarias que Incluyen Corazones de Vaca y Salmón

Erling Haaland se ha convertido en una de las figuras más llamativas de todo el Mundial 2026, gracias a la precisión de sus tiros y a su carácter afable fuera de la cancha. En medio de la sensación por el jugador noruego, no pocos fans se han descubierto que el delantero tiene una dieta de 6 mil calorías diarias. Te contamos qué come el jugador del Manchester City.

¿Cuántas calorías requiere un jugador profesional de futbol?

Según la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard, una mujer necesita consumir entre mil 1600 y 2 mil calorías para mantener su peso. en promedio. En el caso de los hombres, el requerimiento sube a un mínimo de 2 mil calorías y hasta 2 mil 400.

Pero estas recomendaciones no aplican para todas las personas. Por el contrario, la gente con amplia actividad física necesita consumir muchas más calorías que el promedio.

Un carpintero o un albañil deberá consumir hasta 4 mil calorías al día para mantenerse en forma y no desfallecer en el trabajo. Pero esta cifra escala aún más en el caso de los atletas de alto rendimiento.

¿Cuál es la dieta de Erling Haaland? Foto: Instagram @erling

Erling Haaland ha reportado que tiene una dieta de 6 mil calorías diarias. Esta cantidad masiva de energía es repartida a lo largo de seis comidas.

Cabe señalar que este régimen supera en calorías incluso a la mayoría de los futbolistas. Además de la gran cantidad de actividad física que mantiene el delantero del Manchester City, hay que considerar su altura, 1.95 metros, y su edad, 25 años, factores que aumentan su consumo calórico.

¿Y qué come Haaland?

La estrella noruega ha contado que su dieta intenta apartarse lo más posible de los alimentos ultraprocesados. En su lugar, Erling Haaland prefiere comer proteína sin procesar de origen animal.

Además, tiene una clara preferencia por los productos nórdicos. En su dieta suele haber vísceras, corazones de vaca y mucho salmón. Este último detalle se puede extender a toda la selección noruega, que para el Mundial 2026 viajó a Estados Unidos con un cargamento de más de media tonelada de pescados y mariscos. La gran mayoría de este cargamento es salmón noruego.

Según escribió el periodista y médico Bruce Y. Lee, el caso de Haaland no es único. Atletas como Michael Phelps también llevaban dietas macrocalóricas en el punto de mayor actividad de su carrera profesional.