Dos Jovenes Fueron Detenidos tras Agresión Armada en Ciudad Obregón, Sonora

Luego de presentarse una agresión armada, dos jovenes fueron detenidos tras dispararle a los oficiales en la colonia Aves del Castillo en Ciudad Obregón, Sonora.

Dos Jovenes Fueron Detenidos tras Agresión Armada en Ciudad Obregón, SonoraFoto: Archivo N+

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Dos jóvenes detenidos tras un ataque armado en Ciudad Obregón. Un adolescente de 17 años entre los capturados.

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