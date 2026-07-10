Dos Jovenes Fueron Detenidos tras Agresión Armada en Ciudad Obregón, Sonora

Saldo de un hombre lesionado y dos presuntos agresores detenidos, entre ellos un adolescente de 17 años, dejó un ataque armado la tarde del jueves en la colonia Aves del Castillo, en Ciudad Obregón, donde aseguraron tres armas de fuego, una camioneta y 25 envoltorios de narcóticos.



De acuerdo con el reporte oficial, elementos de la Policía Municipal, Marina y la Policía Estatal realizaban recorridos de vigilancia cuando escucharon múltiples detonaciones y observaron una camioneta Chevrolet Equinox, gris oscuro, desde la cual sus ocupantes presuntamente disparaban contra un hombre.

Los detenidos dispararon a los agentes al detectar su presencia

Al detectar la presencia de las corporaciones, los sospechosos accionaron sus armas contra los agentes y emprendieron la huida, por lo que se inició una persecución, la cual concluyó sobre la calle Norman E. Borlaug, entre las calles 500 y 600 del Valle del Yaqui.



Ahí fueron capturados Jorge Alberto "N", de 17 años, y Luis Felipe "N", de 25 años, quien presentaba una lesión por impacto de bala en el antebrazo derecho y recibió atención médica.



Los detenidos, junto con el vehículo, las tres armas de fuego cortas y la droga asegurada, fueron puestos a disposición de la autoridad investigadora, que realizará las indagatorias correspondientes.