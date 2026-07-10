Cuatro Sujetos Detenidos Como Presuntos Responsables de Homicidios a Custodios en Hermosillo

De acuerdo a información de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, cuatro sujetos han sido capturados como presuntos responsables de asesinatos a custodios en Hermosillo, Sonora.

Cuatro Sujetos Detenidos Como Presuntos Responsables de Homicidios a Custodios en HermosilloFoto: Archivo N+

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Cuatro detenidos en Hermosillo por presuntos homicidios a custodios. La AMIC revela vínculos con grupos criminales que buscan controlar penales.

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