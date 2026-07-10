Cuatro Sujetos Detenidos Como Presuntos Responsables de Homicidios a Custodios en Hermosillo

Hasta ahora han sido detenidas cuatro personas, como presuntas responsables de tres homicidios cometidos contra personal del Sistema Estatal Penitenciario, mediante agresiones armadas registradas este año en Hermosillo, informó el comisario general de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, AMIC, Carlos Alberto Flores.
Detalló que se trata de personas ligadas a dos grupos criminales que buscan tener control de los centros penitenciarios, de los cuales algunas pudieran estar ligadas a dos de los ataques con arma de fuego.
Tres personas capturadas por presuntos asesinatos a custodios en Hermosillo
Precisó que el jueves pasado se capturó del autor material del asesinato de un custodio del Cereso número 1, ocurrido el 22 de mayo en la colonia Pimentel.
Además, el 3 de julio se ejecutó orden de aprehensión contra dos sujetos que, un día anterior, presuntamente participaron en el homicidio de un custodio del mismo penal.