Dos Hombres Detenidos por Presuntamente Agredir a Transeúntes en el Centro de Hermosillo

Dos hombres fueron detenidos por la Policía Municipal en hechos distintos, registrados en la colonia Centro de Hermosillo, luego de presuntamente agredir a transeúntes, uno de los cuales resultó lesionado y requirió atención de paramédicos.



El primer caso ocurrió a la 01:15 de la madrugada en el cruce de las calles Monterrey y Garmendia, donde fue arrestado Dimas Ariel "N", de 38 años, señalado por golpear a un hombre de 48 años de edad.



La víctima fue atendida por socorristas debido a escoriaciones en el rostro y diversos golpes, mientras que el presunto agresor quedó a disposición de las autoridades correspondientes.

Hombre detenido por agredir y amenazar de muerte a un transeúnte

Horas más tarde, a las 3:25 de la tarde, policías preventivos detuvieron a Martín Enrique "N", de 67 años, en las calles Horacio Soria Larrea y No Reelección, luego de que presuntamente intentó agredir y amenazó de muerte a un transeúnte de 58 años.



De acuerdo con el reporte, el afectado indicó que el hombre primero intentó golpearlo cuando ambos se encontraban en el exterior de un expendio de cerveza.



Durante la detención, los oficiales aseguraron un cuchillo con punta y filo de aproximadamente 15 centímetros de longitud.