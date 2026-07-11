Dos Hombres Detenidos por Presuntamente Agredir a Transeúntes en el Centro de Hermosillo

Dos hombres fueron detenidos luego de presuntamente agredir y amenazar a transeúntes en dos hechos distintos en la colonia Centro de Hermosillo, Sonora.

Dos Hombres Detenidos por Presuntamente Agredir a Transeúntes en el Centro de HermosilloFoto: Archivo N+

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Agresiones en Hermosillo: detienen a dos hombres en distintos hechos por atacar a transeúntes. Uno de los casos involucró amenazas con un cuchillo.

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