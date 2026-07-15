Trump Dice que ICE Debe Seguir con Detenciones de Autos en Operativos Migratorios

El presidente de Estados Unidos de América (EUA), Donald Trump, señaló que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) debería continuar con las detenciones de autos tras los recientes tiroteos mortales, lo que parece contradecir una nueva política para suspenderlas.

La madrugada de hoy, 15 de julio de 2026, el mandatario escribió en su red Truth Social que el ICE está “haciendo un GRAN trabajo, uno que tiene que hacerse”.

Sostuvo que, para expulsar a los delincuentes que, según él, fueron admitidos en el país bajo el anterior gobierno demócrata, “debemos ser fuertes, duros e inteligentes".

"NO PODEMOS renunciar a una de las herramientas más importantes y eficaces de ICE para combatir el crimen: ¡LA DETENCIÓN DE TRÁFICO!”.

“En cuanto lo hagamos, estaremos jugando directamente a favor del delincuente”, consideró.

Cambio de política

El cambio de la política respecto a la detención de autos ocurrió luego de que un agente del ICE disparara y matara a un conductor colombiano el lunes en Maine, y una semana después de que otro disparara y matara a un automovilista en Houston.

Eso reavivó las críticas a las tácticas de control de la agencia, ampliamente condenadas el invierno pasado tras los asesinatos de Alex Pretti y Renee Good en Minnesota.

El martes, en Florida, un tercer hombre murió en aproximadamente una semana durante un encuentro con agentes de inmigración.

En esta ocasión, un hombre de 28 años murió tras ser atropellado por un camión mientras huía de agentes de inmigración y otros funcionarios federales, informaron las autoridades.

Confrontación a conductores

John Sandweg, quien fue director interino del ICE durante el gobierno de Obama, estimó recientemente que se han producido aproximadamente 18 tiroteos durante controles de tráfico en el marco de la represión migratoria de Trump.

Y es que la situación se ha repetido una y otra vez, en la que los agentes federales confrontan a los conductores y luego afirman que abrieron fuego cuando sus vehículos representaron un peligro.

Lo anterior pese a las décadas de advertencias de expertos policiales sobre el peligro que supone disparar contra vehículos en movimiento.

Desde el inicio de la campaña de deportación masiva del gobierno de Trump, han muerto al menos 10 personas. Cuatro de esas muertes involucraron a personas en vehículos.

Con información de AP.

SPB