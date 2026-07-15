Trump Dice que ICE Debe Seguir con Detenciones de Autos en Operativos Migratorios

El presidente de Estados Unidos afirma que el ICE “está haciendo un gran trabajo, uno que tiene que hacerse”

Donald Trump desciende del helicóptero Marine One para visitar Fort Bragg el 10 de junio de 2025. Foto: Reuters | ArchivoDonald Trump desciende del helicóptero Marine One para visitar Fort Bragg el 10 de junio de 2025. Foto: Reuters | Archivo

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