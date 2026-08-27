Homicidios

Hallan a Dos Hombres Sin Vida con Impactos de Arma de Fuego en Chihuahua

Los cuerpos de las víctimas fueron localizados junto a un vehículo en una zona de granjas de difícil acceso al norte de Chihuahua.

Localizan a dos hombres asesinados a balazosLocalizan a dos hombres asesinados a balazos. Foto: N+

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Dos hombres fueron encontrados sin vida con impactos de bala en una zona de difícil acceso. Las autoridades investigan el caso.

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