Hallan a Dos Hombres Sin Vida con Impactos de Arma de Fuego en Chihuahua

Dos hombres fueron localizados sin vida este jueves junto a un vehículo estacionado en el cruce de las calles Miguel Sigala y Mexicas, de la colonia Raymundo López, al norte de la ciudad de Chihuahua.

Hasta el lugar acudieron agentes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal como primeros respondientes, tras recibir un llamado al número de emergencias 911. Los elementos localizaron los cuerpos de dos hombres de aproximadamente 30 años, quienes presentaban impactos de arma de fuego, por lo que procedieron a acordonar la zona.

Elementos de Criminalística de la Fiscalía General del Estado acudieron al lugar para realizar el levantamiento de evidencias. Entre los indicios localizados se encontraron al menos cinco casquillos percutidos calibre 9 milímetros.

También se solicitó la presencia del Servicio Médico Forense para efectuar el levantamiento de los dos cuerpos y trasladarlos a sus instalaciones, donde se les practicará la necropsia de ley, la cual permitirá determinar la causa de muerte.

Hasta el momento no se ha emitido mayor información respecto a la identidad de las víctimas. Se espera que, una vez concluidas las investigaciones, las autoridades den a conocer más detalles sobre el caso, así como información sobre los presuntos responsables de cometer el homicidio.