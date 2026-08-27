Astronomía

Voltea al Cielo en la Noche: Esto Se Verá en el Eclipse Lunar

La Luna se teñirá de rojo cuando la sombra de la Tierra cubra un 96% de su superficie

Eclipse lunarEclipse lunar total visto desd Campeche en 2022. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Esta noche, la Luna se teñirá de rojo en un impresionante eclipse lunar parcial visible desde Europa, África y América. Descubre cómo la atmósfera transforma la luz solar en este fenómeno único.

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Hoy Hay Eclipse Lunar: Esto se Verá en el Cielo Durante la Noche del 27 de Agosto 2026