Voltea al Cielo en la Noche: Esto Se Verá en el Eclipse Lunar

Los eclipses llaman la atención de miles de personas el mundo, y esta noche habrá un fenómeno astronómico lunar parcial que no te puedes perder.

De acuerdo con la NASA (Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio), los eclipses lunares ocurren en la fase de luna llena, cuando la Tierra se coloca entre la Luna y el Sol, es en ese momento que la sombra de la Tierra se proyecta sobre la superficie de su satélite natural, oscureciéndolo.

A veces, la superficie lunar se vuelva de un color rojo llamativo por algunas horas, y eso es justamente lo que sucederá esta noche, mientras la atmósfera filtra la luz solar.

La NASA explicó que esto se debe a que la luz solar que no es bloqueada por la Tierra se filtra a través de una gruesa capa de la atmósfera terrestre en su camino hacia la superficie lunar.

Es importante señalar que la sombra de la Tierra cubrirá un 96% del disco de la superficie de la Luna. De acuerdo con la NASA, si miras a simple vista y las condiciones son óptimas, podrás distinguir:

El cráter Kepler, que tiene 32 km de diámetro.

Mare Imbrium o Mar de las Lluvias, es el segundo mar lunar más grande en la cara visible de la Luna, con 1123 kilómetros de diámetro, un poco más que la distancia entre la ciudad de Nueva York y Louisville, Kentucky.

Mar de Vapores, es un pequeño mar lunar circular que contiene un cráter, Manilio, en su extremo oriental.

La cuenca de impacto del Mar de la Fertilidad, fue el lugar donde se realizó la primera recolección automatizada de muestras, recogidas por la sonda soviética Luna 16 en 1970.

Si utilizas binoculares podrás observar:

El Mar del Frío, que se encuentra en los anillos exteriores de la enorme y llana región llamada Oceanus Procellarum.

Cráter de Gassendi, de 110 kilómetros de diámetro, que contiene montañas y fracturas, fue una de las zonas consideradas para la misión Apolo 17.

Cráter Clavio, del tamaño de Detroit, Michigan, es el tercero más grande de la cara visible de la Luna, con un diámetro de 225 kilómetros. También es uno de los más antiguos, con 4 mil millones de años.

Si utilizas telescopio podrás ver con detalle:

El remolino lunar Reiner Gamma, con delicadas y sinuosas bandas brillantes y oscuras que serpentean por zonas específicas de la Luna.

Cráter de Linneo, es considerado por la comunidad científica como el modelo perfecto de un cráter joven y simple, sirviendo como punto de referencia para estudiar la geología forense espacial.

Tierras Altas de Fra Mauro, una zona montañosa alrededor de Mare Imbrium, se cree que está compuesta por los restos eyectados del impacto que formó Imbrium. El Apolo 14 aterrizó en esa región.

El eclipse será visible desde Europa, África y América. Una buena noticia es que este fenómeno se podrá observar en el Valle de México, su punto máximo será a las 10:14 de la noche. En otras ciudades, el horario podría variar en función de su posición longitudinal.

Con información de N+