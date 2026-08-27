Pronóstico del tiempo

Se Forman en el Pacífico los Ciclones Karina y Lowell; Esta Es su Trayectoria

El SMN advirtió sobre tres zonas de baja presión que podrían convertirse en tormentas tropicales; horas después se confirmó la formación de los ciclones

Toma satelital de México y el PacíficoAdvierten sobre tres posibles ciclones en el Pacífico. Foto: NOAA

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