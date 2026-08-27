Se Forman en el Pacífico los Ciclones Karina y Lowell; Esta Es su Trayectoria

Se han formado en el Pacífico dos tormentas tropicales: Karina y Lowell. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) habría advertido horas antes sobre tres sistemas de presión que tenían del 80 al 100% de posibilidades de formar ciclones durante la próxima semana.

Los dos nuevos meteoros se suman a los otros dos ciclones que ya circulan en este momento en el océano Pacífico. Tanto Iselle como Julio se mantienen lejos de las costas mexicanas.

La agencia perteneciente a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) había señalado hacia el mediodía sobre tres zonas de baja presión de consideración en el Pacífico mexicano. Cabe recordar que una bajada en la presión del aire es una condición indispensable para la formación de una tormenta.

Cuando la presión del aire desciende, el espacio vacío se llena con el aire de las zonas aledañas. La rotación de la Tierra es la responsable de que este aire comience a rotar en sentido antihorario. A este fenómeno se le conoce como efecto Coriolis.

El otro factor indispensable para la formación de un ciclón es una alta temperatura en los mares. Se necesita una temperatura superficial superior a los 26 grados centígrados. En estas circunstancias, el aire caliente y húmedo asciende y desencadena el ciclón. Al respecto, Conagua explica:

“Los vientos fluyen y aumenta el ascenso del aire caliente y húmedo que libera vapor de agua. El calor latente, ganado por la condensación del vapor de agua, es la fuente de energía del ciclón”.

La primera zona de baja presión de importancia se ubica al suroeste de Michoacán y Colima. Se localiza a mil 275 km al suroeste de Manzanillo y se desplaza hacia el oeste-noroeste a una velocidad entre 16 y 24 kilómetros por hora.

El SMN ha confirmado que esta zona de baja presión ha evolucionado en una tormenta tropical y ha sido bautizada como Karina.

Según el pronóstico preliminar, se espera que el ciclón se fortalezca hasta convertirse en un huracán de categoría 2 el próximo domingo. No obstante, no se le considera de peligro para las costas mexicanas.

La segunda zona de baja presión está al oeste-suroeste de la península de Baja California. Se localiza a 2 mil 880 km al oeste-suroeste de Cabo San Lucas y se desplaza hacia el oeste. El Servicio Meteorológico Nacional confirmó que se ha convertido en una tormenta tropical y que lleva por nombre Lowell.

Por el momento, el ciclón Lowell mantendrá su trayectoria hacia el oeste, lejos de las costas mexicanas. Se anticipa que se convierta en un huracán y que alcance la categoría 2 el próximo 1 de septiembre. No obstante, se descarta que pueda representar un riesgo para los estados mexicanos del Pacífico.

Por último, hay una tercera zona de baja presión al suroeste de Jalisco, Colima y Michoacán. Esta última tiene un 80% de probabilidad de convertirse en un ciclón dentro de los próximos 7 días. De convertirse en un ciclón, recibirá el nombre de Marie.