Migración

ICE Avala Comprar Guantes con Descargas Eléctricas para Someter Migrantes

Se trata de una nueva herramienta que, según la agencia, ayudará a los agentes a controlar a detenidos y a evitar el empleo de armas letales

ICE Avala Comprar Guantes con Descargas Eléctricas para Someter MigrantesAgentes de ICE en un operativo. Foto: Reuters

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