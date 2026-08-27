ICE Avala Comprar Guantes con Descargas Eléctricas para Someter Migrantes

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) firmó un contrato de 16.7 millones de dólares, sin licitación previa, con lo cual acepta comprar al menos 6 mil guantes capaces de emitir descargas eléctricas para someter a migrantes.

Se trata de una nueva herramienta de uso de la fuerza que, según la agencia, ayudará a los agentes a controlar a detenidos que se resisten y a evitar el empleo de armas más graves o letales.

El dispositivo, denominado G.L.O.V.E. (Emisor de Voltaje de Baja Intensidad Generado), funciona como un guante convencional hasta que el agente activa su "modo eléctrico".

Una vez activado, el dispositivo debe entrar en contacto directo con la piel de la persona para administrar una descarga dolorosa diseñada para forzar el cumplimiento de las órdenes.

El ICE siguió adelante con la compra a pesar de la oposición de defensores de los derechos civiles y miembros demócratas del Congreso, quienes afirmaron que no se puede confiar en que los agentes hagan un uso adecuado de ellos.

Los elementos del ICE son objeto de críticas por el uso de la fuerza, con escasa supervisión o rendición de cuentas, al aplicar las medidas enérgicas de inmigración del presidente Donald Trump.

El anuncio de adjudicar el contrato sucedió horas después de que un grupo de senadores estadounidenses, encabezado por la demócrata Catherine Cortez Masto (de Nevada), instara a la agencia a cancelar el plan de compra de los guantes.

En una carta enviada el jueves al director interino del ICE, Cortez Masto y 15 de sus colegas del bloque demócrata cuestionaron la necesidad de que la agencia cuente con dichos dispositivos.

"El uso flagrante y trágico de la fuerza en Los Ángeles, Chicago, Minneapolis, Houston, Maine y otras localidades del país genera un gran escepticismo sobre la capacidad profesional de la agencia para desplegar de manera segura una nueva herramienta que podría utilizarse para causar daño a ciudadanos estadounidenses sin justificación alguna", afirmaba la carta.

HVI