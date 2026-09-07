'Mucha Gente Lo Ha Sugerido', Trump Insiste en Llamar 'Nueva América' a Nuevo México

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planteó la posibilidad de cambiar el nombre del estado de Nuevo México por “Nueva América”, al asegurar que varias personas le han sugerido modificar su denominación.

A través de un mensaje difundido este domingo en su red social Truth, el mandatario señaló que Nuevo México es uno de los estados que, según él, ha registrado mayores niveles de fraude electoral en la historia de Estados Unidos.

Trump afirmó que la alternativa de llamarlo “Nueva América” sería una denominación “mucho más prestigiosa y hermosa” para los habitantes de esa entidad, a la que calificó como un lugar con gran potencial.

El republicano acompañó sus declaraciones con una expresión de entusiasmo ante la posibilidad de utilizar el nuevo término, aunque no presentó detalles sobre alguna iniciativa formal para llevar a cabo el cambio.

La propuesta se suma a los recientes planteamientos del presidente estadounidense para modificar denominaciones geográficas. Durante su segundo mandato, Trump ha promovido cambios relacionados con distintos sitios y accidentes naturales.

Uno de los casos más relevantes ha sido el Golfo de México, al que su administración comenzó a referirse como “Golfo de América”.