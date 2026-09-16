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Puebla vs Toluca: Así Quedó el Partido de la Jornada 7 de la Liga MX 2026

Los Diablos Rojos recuperaron el liderato general del futbol mexicano luego de vencer a los Camoteros

Federico Viñas, delantero de los Diablos Rojos, pelea un balón con la zaga poblana.Federico Viñas, delantero de los Diablos Rojos, pelea un balón con la zaga poblana. Foto: Club Puebla.
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