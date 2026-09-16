Puebla vs Toluca: Así Quedó el Partido de la Jornada 7 de la Liga MX 2026

En partido pendiente de la Jornada 7 del Torneo Apertura 2026 el Toluca fue ligeramente mejor que el Puebla y sacó una victoria importante con marcador de 1-0. Con ese resultado, el conjunto escarlata llegó a 19 unidades y superó a las chivas (17) en la cima de la tabla general.

Durante la primera mitad, ambos equipos se trenzaron en una batalla en la media cancha que tuvo como consecuencias un ritmo semilento y pocas llegadas a portería.

Los Diablos Rojos tuvieron una de sus pocas aproximaciones en un titubeo en la salida, cuando el costarricense Juan Vargas se equivocó al regresar el balón y lo regaló al portugués Paulinho, quien disparó por encima del arco al minuto 28. Se salvaron los camoteros.

El Puebla controló a la ofensiva del Toluca, la más productiva de la competencia, gracias a la buena labor en el medio campo del paraguayo Sergio Sanabria, quien fue el encargado de tapar la salida de los Diablos para dificultar la conexión con Paulinho y el uruguayo Federico Viñas.

En el segundo tiempo el ritmo lento se mantuvo. Puebla no jugó mal y fue un digno rival a lo largo del encuentro. Sin embargo no pudo recuperarse de un momento de mala suerte: a los 68 minutos su meta fue perforada por un autogol de José Pachuca, luego de que la pelota pegó en el poste.

En lugar de irse abajo, los Camoteros reaccionaron con coraje y se lanzaron en busca del empate en los últimos 20 minutos. Y tuvieron dos ocasiones clarísimas, pero el guardameta Luis García evitó la caída de su meta al atajar un remate de cabeza y un tiro libre directo.

Toluca todavía pudo sentenciar el encuentro en el 90, con un contragolpe bastante peligroso, sólo que Paulinho se equivocó en el pase final y la defensa poblana logró extinguir el peligro.

En el 90+5 el delantero Oswaldo Virgen entró solitario al área y superó con un globito al portero del Puebla para el segundo gol escarlata. No obstante, la anotación fue anulada porque estaba adelantado al momento de enfilar a portería.

Los Diablos Rojos son primeros de la clasificación con 19 puntos; Puebla, una de las revelaciones del torneo, se quedó con 13 unidades en el puesto 8 de la tabla general.

Listos para el grito 🇲🇽 Nos vemos el domingo 🔜@calientesports pic.twitter.com/2jIhC6pUKQ — Toluca FC (@TolucaFC) September 16, 2026

Con información de N+

