La mayoría de las ligas de futbol en el mundo harán una larga pausa debido a la Fecha FIFA que abarcará las últimas semanas de septiembre y los primeros días de octubre. Sin embargo, la Liga MX no es una de ellas ya que pese a que muchos clubes no podrán contar con sus seleccionados nacionales, la actividad del Torneo Apertura 2026 se llevará a cabo con normalidad.

El futbol mexicano disputará su décima jornada del certamen en plena Fecha FIFA. Aquí te dejamos la lista completa de partidos que tendrán lugar este fin de semana.

Viernes 25 de septiembre:

Atlante vs Monterrey - 7:00 pm

Tijuana vs Atlas - 9:00 pm

Sábado 26 de septiembre:

Cruz Azul vs Toluca - 4:50 pm

Chivas vs Querétaro - 5:07 pm

Santos vs Pachuca - 9:05 pm

Tigres vs Puebla - 9:10 pm

Domingo 27 de septiembre:

Pumas vs San Luis - 12:00 pm

León vs Juárez - 7:00 pm

Necaxa vs América - 9:10 pm

El torneo de la Liga MX entra en la recta final de la fase regular y, de momento, Toluca es el líder de la tabla con 19 puntos. Por detrás se encuentran Chivas, con 18; América, con 17, y Cruz Azul, con 15 unidades. Recordemos que ya no hay Play In en el futbol mexicano, por lo que solamente los primeros ocho lugares de la tabla se clasificarán a los cuartos de final.

La Selección Mexicana, por su parte, jugará su primer partido amistoso bajo el mando de Rafa Márquez este sábado a las 7:00 pm. Luego de eso, el Tricolor tendrá tres partidos más, pues se medirá a Perú, Estados Unidos y Chile.