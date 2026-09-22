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Liga MX No se Detiene Durante la Fecha FIFA; Lista de Partidos para la Jornada 10

Pese a que los partidos internacionales son de carácter oficial, la liga mexicana no detendrá su actividad y disputará con normalidad la décima jornada del Apertura 2026

Brian Rodríguez, jugador del Club AméricaFoto: Reuters

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