José Ángel 'N', alias 'Don Flaco', fue detenido esta tarde en la alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, durante un operativo realizado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) e Interpol.

El hombre es buscado por autoridades de Estados Unidos por delitos relacionados con el tráfico de drogas. Su captura se realizó mediante una orden de detención provisional con fines de extradición este 22 de septiembre.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos identificó a José Ángel 'N' desde enero de 2023 como presunto líder de una organización dedicada a la fabricación y tráfico de drogas, con operaciones señaladas principalmente en Culiacán, Sinaloa, y Ciudad de México.

De acuerdo con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), 'Don Flaco' presuntamente encabezaba una red que obtenía precursores químicos procedentes de China para la fabricación de drogas sintéticas.

Entre las sustancias que, según el gobierno estadounidense, eran producidas con estos precursores se encuentran fentanilo, MDMA conocida popularmente como éxtasis, metanfetamina, 2C-B y ketamina.

La OFAC también señaló que la red de José Ángel 'N' tenía supuestas operaciones y conexiones en distintos países de América, Europa, Asia, África y Australia.

Las autoridades estadounidenses señalaron además que José Ángel 'N' habría trabajado directamente con Shanghai Fast-Fine Chemicals, una empresa china sancionada por los Estados Unidos desde diciembre de 2021.

Según el Departamento del Tesoro estadounidense, esa compañía enviaba precursores químicos a organizaciones de narcotráfico en México, en algunos casos mediante etiquetado falso, para su utilización en la producción ilícita de fentanilo.

Además de las actividades relacionadas con precursores químicos, la OFAC atribuyó a José Ángel 'N' la presunta responsabilidad en el movimiento de grandes cantidades de cocaína procedente de Colombia hacia distintos países, entre ellos México, Estados Unidos, Guatemala, España e incluso Italia.

El nombre de 'Don Flaco' también apareció en una acción del Departamento del Tesoro de Estados Unidos en marzo de 2025.

En esa ocasión, OFAC señaló a Alberto David 'N', con operaciones en Ciudad de México, como presunto responsable de una red de lavado de dinero que movía recursos provenientes del narcotráfico desde Estados Unidos hacia México.

Según el gobierno estadounidense, esta estructura trabajaba para un cártel mexicano y para José Ángel 'N'. OFAC indicó que la red de Benguiat había lavado más de 50 millones de dólares y utilizaba empresas fachada y sociedades para ocultar el origen de los recursos.

José Ángel 'N' fue incluido por OFAC en enero de 2023 en su lista de personas sancionadas por actividades relacionadas con el tráfico internacional de drogas.

Tras su captura en Ciudad de México, José Ángel 'N' quedó sujeto al procedimiento de detención provisional con fines de extradición solicitado por autoridades estadounidenses.

La operación mexicana contó con intercambio de información con el FBI y la Administración para el Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos. Ahora corresponderá a las autoridades judiciales mexicanas continuar con el procedimiento correspondiente para determinar su situación dentro del proceso de extradición solicitado por Estados Unidos.

PT