Seguridad

Él es 'Don Flaco', el Traficante de Precursores Detenido en CDMX y Requerido por EUA

Su captura reactivó información estadounidense sobre su presunta red de sustancias químicas y drogas

Don FlacoSu captura se realizó con fines de extradición. Foto: X @OHarfuch

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